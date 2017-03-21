Suruç’ta güvercinler telef oldu

ŞANLIURFA’nın Suruç İlçesi'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle çok sayıda güvercin telef oldu. İş makinesinin kepçesiyle toplanan güvercin ölüleri kireçlendikten sonra toprağa gömüldü.

Suruç’un Üçpınar ve Aligör mahallelerinde bugün sabah saatlerinde güvercinlerin toplu halde telef olduğunu görenler, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Mehmet Murat Yahlizade ve veterinerler, çevrede incelemelerde bulundu ve telef olan kuşlardan numuneler aldı. Yaklaşık 100 güvercinin telef olduğu alanlarda inceleme yapılırken, kepçeyle toplanan güvercinler ölüleri kireçlenerek toprağa gömüldü.

Bölge sakinleri, güvercinlerin, tarlalara atılan kimyasal maddelerden kaynaklandığını öne sürdü.

DHA