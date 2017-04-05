Tahliye talebi reddedilen FETÖ sanığından mahkeme heyetine tehdit

KÜTAHYA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan esnaf Yalçın Pekmez, duruşmada tahliye talebi reddedilince mahkeme heyetine, "16 Nisan gelmeden bu iş bitecek, beni tutuklayanlar içeriye girecek" diye bağırdı.

FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı öne sürülen Yalçın Pekmez'in yargılanmasına Kütahya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Suçlamaları kabul etmeyen Pekmez, tahliyesini istedi. Mahkeme heyetinin tahliye talebini reddedip duruşmayı 16 Haziran'a ertelemesi üzerine Yalçın Pekmez'in annesi baygınlık geçirdi. Pekmez de jandarmalar tarafından duruşma salonundan dışarı çıkartılırken mahkeme heyetine doğru, "16 Nisan gelmeden bu iş bitecek, beni tutuklayanlar içeriye girecek" diye bağırdı.

Mahkeme, Yalçın Pekmez hakkında tehdit nedeniyle tutanak tutarak savcılığa gönderdi.

DHA