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Kütahya Haberi: Tavşanlı'da yangın

Tavşanlı'da yangın
18:598 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Tavşanlı'da yangın
Tavşanlı'da yangın

KÜTAHYA'nın Tavşanlı İlçesinde 3 katlı binanın teras katında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Olay akşam saatlerinde Ada Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın teras katında bulunan Mehmet Ali Tamir'e ait dairede yangın çıktı. Kömür sobasından sıçrayan kıvılcımdan çıktığı belirtilen yangına ihbar üzerine kısa sürede gelen Tavşanlı Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahalede bulundu. İtfaiye ekiplerinin kontrol altına alarak söndürdüğü yangın sırasında binada bulunan ve dumandan etkilenen bir kişi ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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