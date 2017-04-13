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Tekirdağ Haberi: Tekirdağ'da DAEŞ operasyonu: 7 gözaltı

Tekirdağ'da DAEŞ operasyonu: 7 gözaltı

21:1413 Nisan 2017
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Tekirdağ'da DAEŞ operasyonu: 7 gözaltı
Tekirdağ'da DAEŞ operasyonu: 7 gözaltı

TEKİRDAĞ'da sosyal medya üzerinden DAEŞ terör örgütünün propagandası yaptığı ve irtibatlı olduğu öne sürülen 7 Suriyeli gözaltına alındı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yürütülen DAEŞ soruşturması kapsamında Tekirdağ merkezli 3 ilde operasyon düzenledi. DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı ve sosyal medya hesaplarından terör örgütü adına paylaşımlarda bulundukları öne sürülen Suriye uyruklu M.A., D.E., R.A., H.A., C.E. ve H.Ş. ile Türk vatandaşı S.Y. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri için Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Operasyon kapsamında Suriye uyruklu 1 şüphelinin de arandığı belirtildi.

DHA

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