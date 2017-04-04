'Terör örgütü propagandası' davasında tahliye

BOLU'da, 32 yaşındaki Ahmet K., sosyal medyada PKK terör örgütü propagandası yaptığı suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada tahliye edildi.

Kentte inşaat işleriyle uğraşan Ahmet K., geçen Ocak ayında sosyal medya hesabında PKK terör örgütünü övdüğü iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı. Tutuklanan Ahmet K., 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Terör örgütünü öven, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da tepkilerin yer aldığı paylaşımları sorulan sanık, sosyal medya hesabını çok sık kullanmadığını belirterek hatırlamadığını ileri sürdü. Sanık, tutuklu kaldığı süre de dikkate alınarak tahliye edilirken, duruşma ertelendi.

DHA