TÜGVA'dan Aydın'da 'evet' yürüyüşü

AYDIN'da, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri tarafından, anayasa değişikliği referandumu öncesinde 'evet' yürüyüşü yapıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi önünde Nazilli Mehteran Takımı'nın eşliğinde başlayan yürüyüşe AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen ile birlikte yaklaşık 300 kişi katıldı. Yürüyüşe katılanlar, ellerinde dövizler taşıyıp 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganları attı. Grup Kent Meydanı'ndan geçerken 'hayır' standında bulunanlar da 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı attı. İki grup arasına set çeken polis, olası bir gerginliğe izin vermedi.

Yürüyüşe katılan kalabalık daha sonra Kent Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. TÜGVA adına basın açıklaması yapan Sefa Şentürk, 'Vatanımız ve ülkemize sahip çıktığımızı göstermek için 'evet' diyen siz vatan sevdalılarına şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin istikrarı ve bekası için oy kullanacağımız bu dönemde Necip Fazıl daha yıllar öncesinden bugünü öngörmüştür. Bizim çok açık bir seçim yapmamızı istiyor. Çift başlılık milletin yapacaklarına engel olmakla kalmamış, şanlı milletimizin şahlanmasına her seferinde engel olmuştur. Ülkemizin geleceği için 'evet' diyoruz' dedi.

Kalabalık ise sık sık 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganı attı. Kalabalık daha sonra sessizce dağıldı.

DHA