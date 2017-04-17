Yassıada ‘Savarona’ için, deniz doldurularak genişletilecek

ESKİ başbakan Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın yargılandığı ve idamlarından önce hapis yattıkları Yassıada, ‘Demokrasi ve Özgürlükler Adası' projesi kapsamında 2013 yılında imara açılmış, ada şantiye alanına dönmüştü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 135 metre uzunluğundaki Atatürk'ün yatı Savarona'nın da adaya demirleyebilmesi için, denizin doldurularak genişletilmesi amacıyla yeni bir plan hazırladı.

BETONLAŞAN GÖRÜNTÜSÜ KAMUOYUNA YANSIMIŞTI

“Demokrasi ve Özgürlükler Adası” yapılmak istenen 184 bin metrekarelik Yassıada, ‘doğal ve tarihi sit alanından' “turizm ve kültürel tesis” alanına çevrilmiş, adaya otel, bungalov, kafe, restoran yapmak üzere inşaat başlamıştı. Şantiyeye dönen Yassıada'nın betonlaşan görüntüsü kamuoyunda sık sık gündeme gelmişti.

SAVARONA'NIN DEMİRLEYEBİLMESİ İÇİN DÜZENLENECEK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 14 Nisan'da Yassıada'yla ilgili yeni bir plan değişikliği yaptı. Plan değişikliği ile adanın doğu sınırları deniz doldurularak genişletiliyor. Dolgunun nedeni ise boyu maksimum 40 metre olan feribotların yanaşabilmesi olarak açıklandı. Projenin teknik detaylarında Atatürk'ün yaklaşık 135 metre uzunluğundaki yatı Savarona'ya ayrı bir yer verildi. ‘Ada yanaşma yerlerinin “Savarona” yatına hizmet verebilecek kapasitede düzenlenmesi” talebinde bulunuldu. Savarona yatının adaya yanaşırken resmedildiği renkli bir çizime yer verilen raporda “Güvenli bir yanaşma ve bağlanma için minimum yanaşma uzunluğu 185 metre olarak düşünülmüştür” denildi.

YASSIADA'YA YATLAR YANAŞACAK

Öte yandan adaya tekne ile ulaşım sağlanması, gelen misafirlerin karşılanması, biletleme, bilgi edinme, güvenlik hizmetleri ve diğer ihtiyaçların karşılanması amacıyla güvenlik ve idari birimlerin yanı sıra yeme içme ünitelerinin olduğu liman yapılması gerektiği kaydedildi. Yatlara güvenli bir bağlama ve yattan yürüyerek çıkılmasına imkân sağlayan, yeterli derinlikte su bulunan ve yatlara teknik ve sosyal altyapı, yönetim, destek, konaklama, bakım ve onarım hizmetlerini sunan, rüzgâr ve deniz etkisinden korunmuş kıyı yapıları yapılacak. Kıyı yapısının yüksekliği maksimum 6.50 metre olacak.

DHA