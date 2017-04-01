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Çorum Haberi: Yatağında ölü bulundu

Yatağında ölü bulundu
10:201 Nisan 2017
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Yatağında ölü bulundu
Yatağında ölü bulundu

ÇORUM, (DHA)ÇORUM’da 50 yaşındaki Serap T., evde yatağında ölü olarak bulundu.
Çorum- Ankara Karayolu'nun 4'ncü kilometresinde üzerinde bulunan evde oturan Serap T., sabah odasından dışarı çıkmayınca arkadaşları, odasına girdi. Serap T.’nin hareket etmediğini gören arkadaşları 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri Serap T.’nin öldüğünü belirledi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Serap T.’nin cesedi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kadının kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Soruşturma sürüyor.
 

DHA

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