Yeni Bakan Sarıeroğlu’nun tweetleri sosyal medyayı salladı… Hesabını kapattı!

Ankara kulislerinde aylardır konuşulan kabine değişikliği bugün gerçekleştirildi. Başbakan Binali Yıldırım, Ak Saray’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra yeni kabineyi açıkladı. Yeni kabinede Ankara milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görevlendirildi. Çiçeği burnunda Bakan Sarıeroğlu’nun eski tweetleri kabine açıklanır açıklanmaz sosyal medyanın gündemine oturdu.
Sarıeroğlu’nun milletvekili seçilmeden önce Gezi Parkı direnişi sırasında “AKP Gezi Parkı’na yine şafak vakti saldırdı!” haberini paylaştığı ve aynı günlerde “Antakya’da halk AKP’ye karşı yürüyor. Binler ‘Tayyip istifa’ diyor” diye tweet attığı gözlendi.
Jülide Sarıeroğlu’nun 2013 yılında da Fetullah Gülen’in sözlerini tweet attığı ortaya çıktı.
Sarıeroğlu’nun kabine açıklandıktan sonra da twitter hesabını tamamen dondurduğu gözlendi.