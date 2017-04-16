Son dakika… YSK protestoları ülkenin dört bir yanında devam ediyor

Türkiye genelinde referandum sonuçlarını protesto eden halk sokaklara çıktı. Ülkenin dört bir yanında tencere tava sesleri yükseliyor.

Referandum sonuçlarının açıklanmasının ardından başta İstanbul’un bazı bölgeleri olmak üzere Türkiye genelinde vatandaşlar pencerelerinden tencere tava çalarak YSK’nın ‘mühürsüz oy pusulası ve zarfı kararını’ protesto etmeye başladı.

Bu protestoların dışında Kadıköy’ün bazı bölgelerinde ise vatandaşların protesto yürüyüşüne geçtiği öğrenildi. Grup şu an sloganlar eşliğinde yürüyor. Emniyet güçleri Kadıköy başta olmak üzere kent genelinde alarma geçmiş durumda.

BEŞİKTAŞ’TA HALK SONUÇLARI BÖYLE PROTESTO ETTİ





KADIKÖY’DE HALKIN YSK’YA TEPKİSİ BÖYLE OLDU