Son dakika: Muhtar, kullanılan oyları tek tek kontrol etti ve dört oy birden kulandırttı

Anayasa değişikliği referandumuna ilişkin sandık başlarından skandal görüntüler peş peşe gelmeye devam ediyor. Bu kez Muş'un Çatbaşı köyünde kaydedildiği iddia edilen görüntülerde o bölgede AKP'li olduğu bilinen muhtarın, oy kullanan vatandaşlarla birlikte kabine girip, verilen oyları kontrol ettiği iddia edildi. Üstüne üstlük kabinden muhtarla birlikte çıkan kişinin sandığa 4 oy birden attığı görüldü. Resmi kaynaklardan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Türkiye’nin dört bir yanında ülkenin geleceğini oylayan milyonlarca vatandaş, sandıklardan ardı ardına gelen skandal görüntülerle sarsılıyor.

Sandık güvenliği konusunda tereddütleri arttıran görüntülere bir yenisi de Muş’un Çatbaşı köyünde eklendi.

Bölgede AKP’li olduğu bilinen köy muhtarı Mehmet Koçlardan’ın oy kullanan seçmenlerle birlikte, kabine girip, verilen oyların ‘evet’ olduğunu kontrol ettiği öne sürülüyor.

Oy kullanan bir vatandaşla birlikte kabinden çıktığı görüntülenen muhtarın kendisine itiraz edenlere ise el kol işaretleriyle karşı çıktığı görülüyor.

4 OY BİRDEN!..

Sandıktaki skandal bununla da kalmayarak, oy kullanan kişinin birden fazla oy zarfını sandığa attı da görüntülerde yer alıyor.