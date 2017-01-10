Son dakika: TBMM’deki kritik oylama sonuçlandı!

Anayasa teklifinin maddelerine geçilmesi oylamasında 338 kabul oyu çıktı. Bu sonuç kritik bir eşiği de ortaya koydu. Gerekli olan 330 barajı sadece 8 oyla aşılabildi. Oysa AKP MHP bloğunun 347 oyu gözüküyordu. AKP-MHP blok oyları düşünüldüğünde iki partiden de fireler yaşandığı tahmin ediliyor.
Teklifin maddelerine geçilmesi oylamasına 480 milletvekili katıldı. HDP'liler oy kullanmadı. 338 kabul, 134 ret, 2 çekimser, 5 boş ve 1 oy geçersiz çıktı. AKP'den 314, MHP'den 33 milletvekilinin oy verdiği öğrenildi. İki partinin toplamı 347 oy ediyor. Kabul oyu 338 çıktığı için fireler gündeme geliyor.
5 dakikadan aradan sonra yarın saat 15’te toplanmak üzere Meclis'te birleşim kapandı. Meclis'de yarın 1. madde üzerindeki görüşmeler başlayacak.