Aktrollerin ülkeye zararı devam ediyor: ‘Elektrik yok, zarar ediyoruz’ diyen esnafı FETÖ’cü ilan ettiler

Aktroller saçmalamaya ve kendi tabanına bile zarar olmaya devam ediyor. Berat Albayrak'a Twitter üzerinden 'Elektrik yok zarar ediyoruz' diyen esnafı, Aktrollerden biri anında 'FETÖ'cü' ilan etti. İşte okurken gülmeden edemeyeceğiniz o tweetler...

Hükümet hakkında hiçbir soruya, hiçbir kelama tahammül edemeyen ve ‘onlardan' olmayan herkesi sosyal medyada ‘FETÖ'cü' ilan eden Aktroller saçmalayarak insanları zor durumda bırakıyor… Para aldıkları yere bile zarar olan aktrollerin son saçmalığı ise dün yaşandı…

Her şey Berat Albayrak'ın Bedaş yetkilisini ‘azarlarcasına' poz verdiği fotoğrafı paylaşmasıyla oldu. İkitelli Organize Sanayi'de esnaf olan Şehmus Seven isimli bir vatandaş, Albayrak'ın paylaştığı fotoğrafın altına ‘Bakanım, 5 gündür sanayi bölgemizde elektrik yok, zararımız çok büyük' yazdı. Olaylar da tam bu mesajdan sonra başladı. Seven'in mesajını gören Aktroll, gayet saygılı ve düzgün bir üslupla bakana meramını dile vatandaşı bir anda ‘FETÖ'cü' ilan etti… Şehmus Seven Aktrol'e de düzgün bir üslupla ‘He hakkını arayan vatan haini mi?' sorusunu sorduktan sonra Aktroll başladı saçma sapan saldırmaya… İşte Twitter'da atılan o mesajlar…