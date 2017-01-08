Sürmene’de orman yangını

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Sürmene ilçesinde meydana gelen orman yangınında yaklaşık 15-20 hektar alanın etkilendiğini söyledi.

Trabzon’un Sürmene ilçesindeki Çamburnu mevkiinde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. Arazinin sarp olması nedeniyle ekipler yangına bir süre müdahale edemezken, Ordu, Giresun ve Rize'den de takviye ekiplerin gelmesiyle yangının büyük bir bölümü sabahın ilk ışıklarıyla söndürüldü. Yanan çam ağaçlarından dumanların çıktığı görülürken, arazinin büyük bölümünün ise yandığı gözlendi. Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Sürmene ilçesinde meydana gelen orman yangınında yaklaşık 15-20 hektar alanın etkilendiğini söyledi.

Yangında herhangi bir yaralının olmadığını belirten Vali Yavuz, “Yangını söndürme faaliyetine başlamak için arkadaşlarımız ciddi bir planlama yapıyorlar. Şansımız meskun bir bölgeden uzak yerde yangın çıktı. Ama riskli bölgelerde de taliye çalışmaları yapıldı. Arkadaşlarımız müdahale etmek için son düzenlemelerini yapıyorlar. İnşallah sıkıntısız bir şekilde sönmesini sağlayacağız. Vatandaşlarımız bilinçli ve duyarlı olmasını rica ediyorum. Olay yerindeyiz herşeyi kontrol altına almış durumdayız. Havanın ani değişimiyle birlikte risk devam ediyor. Bununla ilgili tedbirleri de aldık. Şuana kadar yaralımız yok. Orman herşeyimiz zarar görmesini istemeyiz ama mevsimsel bir durumdur. Söndürme gayretlerimiz devam ediyor. Sabaha karşı söndürmeyi ümit ediyoruz” dedi. (İHA)