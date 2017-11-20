İsmail Kahraman yeniden Meclis Başkanı

TBMM Genel Kurulunda 3. ve son tur oylamasında AKP adayı ve bir önceki dönemin Meclis Başkanı İsmail Kahraman 289 oyla TBMM Başkanı seçildi.

TBMM Başkanlığı seçiminde son tur oylaması sonucunda Meclis’in AKP’li Başkanı İsmail Kahraman yeniden TBMM Başkanı seçildi.

İsmail Kahraman oyların açıklanmasının ardından kürsüde teşekkür konuşması yaptı.

Kahraman şöyle dedi:

Başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere cumhuriyetimizin kurucularını ve tüm şehitlerimizi saygıyla anıyorum.

Allah milletimize devletimize zeval vermesin. 15 temmuz hadisesi ibret alınması hatırlatılması unutulmaması gereken bir olaydır.

Be devlet ve millet düşmanlarından hesap sorulmaktadır.

Siyasi partileri bir elin parmaklarına benzetirim. Hepsi farklıdır ama aynı bileğe bağlıdırlar.

Kavgacı değil müzakereci, meseleleri konuşarak çözen insanlar olmalıyız.

Fikirden korkanlar konuşmaktan kaçarlar. Dostluğumuz ve kardeşliğimi toplu önünde sergilemeliyiz.

Hürriyetler hiçbir hukuk devletinde sınırsız değildir. Sınırsız hürriyet anarşi demektir.

Gayemiz cumhuriyeti ilelebet yaşatmak olmalıdır.

6 ADAY YARIŞTI

TBMM Başkanlığı için, AKP İstanbul Milletvekili ve Meclis Başkanı İsmail Kahraman ve AKP Adana Milletvekili Tamer Dağlı, CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan ve İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu aday olmuştu. AKP Adana Milletvekili Tamer Dağlı ikinci turda oylamadan çekilmişti.

İLK TUR SONUCU

TBMM Başkanlığı seçiminde ilk iki tur tamamlandı. İlk turda İsmail Kahraman 260, Zekeriya Temizel 113, Celal Adan 40, Selma Irmak 39, Tamer Dağlı 38, Yusuf Halaçoğlu ise 6 oy aldı. Çoğunluk sağlanamadığı için 2. tur gerçekleştirildi.

TBMM başkanlık seçiminde ikinci tur oylamanın sonucu da belli oldu. AKP’nin adaylarından Tamer Dağlı, Başkanlık Divanı’na sunduğu dilekçe ile adaylıktan çekildi. Dağlı’nın dilekçesi, Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

İKİNCİ TUR SONUCU

2. Tur oylamanın sonuçlar ise şöyle; AKP adayı İsmail Kahraman: 257, AKP adayı Tamer Dağlı: 37, CHP adayı Zekeriya Temizel: 122, MHP adayı Celal Adan: 40, İYİ Parti adayı Yusuf Halaçoğlu: 7, HDP adayı Selma Irmak: 38

Meclis aritmetiği dikkate alındığında, aday olan 6 isim arasından AKP’nin adayı İsmail Kahraman’ın 3. turda yeniden seçilmesi bekleniyor.

SON TUR OYLAMASI

TBMM Başkanlığına 3. tur oylamaları sonunda 289 oyla İsmail Kahraman seçildi. Üçüncü turda seçilebilmek için 276 oy arandı.

26’ncı Yasama Dönemi ikinci devre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi için yapılan üçüncü tur oylamaya 509 milletvekili katıldı. Geçersiz 16 oyun çıktığı seçimde, AKP İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman 289 oy, CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel 124 oy, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan 36 oy, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak 37 oy, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu 7 oy aldı.

Bu sonuca göre, İsmail Kahraman yeniden Meclis Başkanı seçildi.