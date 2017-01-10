TBMM’de Cin Ali kavgası!

TBMM'de Anayasa görüşmelerine geçilmedem önce CHP grup önerisi görüşülürken, ''Cin Ali’ kavgası'' çıktı. CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Başbakan için “Cin Ali, pardon Binali” deyince gerginlik çıktı. Oturuma ara verilerek kavga önlendi.

Balbay'ın sözlerine AKP milletvekilleri sıra kapaklarına vurarak tepki gösterdi. Oturumu yöneten AKP'li Başkanvekili Ahmet Aydın da Balbay'ın özür dilemesini istedi.

Balbay “Sizin için ülkenin geleceğinin ne önemi var, sizin için iktidar olmanızın önemi var” demesi gerilimi artırdı.

Aydın'ın sözünü kesmek istemesi üzerine Balbay, “Siz de AKP grup başkanvekili gibi yönetiyorsunuz” diye tepki gösterdi.

İTİŞ-KAKIŞ YAŞANDI

Başkanvekili Aydın, oturuma ara verdi. Arada AKP'li vekiller kürsüye yürüyerek Balbay'ı uzaklaştırmak istedi.

CHP'li vekiller de, kürsünün önünde bariyer kurdu. Kürsü etrafında kalabalık artınca itiş kakış ve karşılıklı hakaretler yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Cin Ali lafın hakaret değildir. Başbakan Binali Yıldırım'ı bu sözü duyduğunda güler” dedi.

Altay'ın ‘siyaset nezaket işidir' sözüne AKP'li Bülent Turan'ın ‘Terbiye işidir' diye karşılık vermesi de ortamı gerdi. Verilen aradan sonra kürsüye gelen Balbay, “Kesinlikle hakaret kastım yok, sadece gönderme yaptım. Bu dönemde en büyük kaybımız mizahımızı yitirmemizdir” dedi.