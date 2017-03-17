Topbaş: İstanbul’a müdahale olmasın

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul'un yönetimine dışarıdan çok müdahale olduğunu belirterek “İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak yetkilerimizin arttırılmasını istiyoruz. Hatta İstanbul’a özel bir yasa talebimiz oldu” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul'un yönetimine dışarıdan çok müdahale olduğunu belirterek “İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak yetkilerimizin arttırılmasını istiyoruz. Hatta İstanbul’a özel bir yasa talebimiz oldu” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, 16 Nisan Referandum çalışmaları kapsamında AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen programa katıldı. İstişare toplantısında Kadir Topbaş'ın yanı sıra meclis üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri, kanaat önderleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Toplantı kapsamında konuşma yapan Başkan Kadir Topbaş, Referandumun önemini anlatırken, gelmesi planlanan başkanlık sistemi ile işlerin daha hızlı ilerleyeceğini söyledi.

‘İSTANBUL’A ÖZEL YASA TALEBİMİZ OLDU’

Referandum istişare toplantısında konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, “Rejim değişikliğini 1923 yılında yaptık, o geride kaldı. Ama rahat hareket edebilen bir devlet yapısının oluşması gerekiyor. Biz bile İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak yetkilerimizin artırılmasını istiyoruz. Hatta İstanbul'a özel bir yasa talebimiz oldu. Niye daha çok işlem yapalım diye. Bu bize bir ayrıcalık versin diye değil. Türkiye'deki diğer Büyükşehir Belediye Başkanları, sayın başkanım İstanbul'a başka yasa yapsınlar sizin istedikleriniz bize bol geliyor. Bizimkiler size dar geliyor. Yani Malatya'nın, Denizli'nin Diyarbakır'ın bu büyükşehirlerin yasasıyla İstanbul'u yönetiyoruz, olmuyor, yürümüyor. Bunu istemek bir farklı şey mi istemektir. Krallık mıdır bu veyahut diktatörlük müdür” dedi.

ʻʻ Diyorum ki İstanbul kendi kendini yönetsin, başka müdahaleler olmasın, kendi kararını kendi versin. İBB Başkanı Kadir Topbaş

‘İSTANBUL KENDİ KENDİNİ YÖNETSİN, BAŞKA MÜDAHALELER OLMASIN’

Üç dönemdir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tecrübe edindiğini ve farklı yasa olsa daha çok iş yapılabileceğini vurgulayan Başkan Kadir Topbaş, “Belediye başkanı olarak tecrübe edindim ki üç dönemden beri bir farklı yasa olsa bu şehirde çok daha farklı iş yapabiliriz. Ne demektir bu, ne istiyorum? Diyorum ki İstanbul kendi kendini yönetsin, başka müdahaleler olmasın, kendi kararını kendi versin. Bu yanlış mı? Doğru. Böyle tek elden yürüsün” dedi.