Tunceli kırsalında çatışma çıktı

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında devam eden operasyon sırasında güvenlik güçleri ile bir grup PKK'lı terörist arasında çatışma çıktı. Çatışmanın ardından bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında bir adet kalaşnikof tüfek ve mühimmat ele geçirildiği açıklandı.

Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’nca Ovacık ilçesi sınırları içerisinde icra edilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Caner ERDEN-252 operasyonu kapsamında saat 16:45 sıralarında Seydil Tepe bölgesinde bir grup terörist ile çatışma yaşandığı belirtildi.

Çatışmanın ardından bölgede yapılan arama faaliyetinde bir adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet kalaşnikof piyade tüfeğine ait şarjör ve 27 adet kalaşnikof piyade tüfeğine ait mühimmat ele geçirildiği ifade edilen açıklamada “İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir” denildi.