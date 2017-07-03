Türkiye yanıyor! Son 3 günde 147 yangın çıktı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez, son 3 günde 147 yerde yangın çıktığını söyledi.

Türkiye genelinde son 3 günde tam 147 noktada yangın çıktı. İzmir, Çanakkale, Kaş, Alanya ve Mersin’deki orman yangınları kontrol altına alındı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez, son durumu CNN Türk yayınında anlattı.

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– İzmir’de çıkan yangın 46 saattir devam ediyor. Kaş’ta ve Çanakkale’de de dün öğle saatlerinden bu yana süren orman yangınları büyük ölçüde kontrol altına alındı.

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– Çanakkale’deki dün öğlen tarım arazilerinde başlayarak yayılan orman yangını da bu sabah itibariyle kontrol altına alındı.İLGİLİ HABER İzmir'deki yangının bilançosu ağır oldu

– Antalya Kaş’ta ise sabah havadan müdahalenin yeniden başlamasıyla büyük ölçüde kontrol altına alındı.. zarar gören alanla ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.İLGİLİ HABER Bodrum ve İzmir'de ikinci orman yangınları

– Mersin’in Anamur ilçesindeki orman yangını kısmen kontrol altına alınırken, yaklaşık 150 hektarlık alan zarar gördü. Maşat mevkiinde 1 Temmuz’da bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangınına 2 uçak, 3 helikopter, 46 arozöz, 20 su tankı, 4 dozer, 5 greyder, 3 ekskavatör, 15 ilk yardım ekibi, 200 yangın söndürme personeli, 100 köylü ve 25 teknik ekip ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.İLGİLİ HABER İzmir'de orman yangını... Hayatı felç etti

Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz tarafından yönetilen müdahale çalışmaları özellikle Kükür Pulu mevkiinde yoğunlaştı. Dün saban kısmen kontrol altına alınan ancak gece rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangında yaklaşık 150 hektarlık alan zarar gördü. Sabah saatlerinde yapılan müdahale ile yangın kısman kontrol altına alındı. Kükür Pulu mevkiindeki müdahale ise devam ediyor.