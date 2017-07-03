Van ve Çukurca’dan acı haber: İki şehit

Çukurca'da el yapımı patlayıcı infilak etti, bir asker şehit oldu. Van'ın Çaldıran İlçesi Başeğmez Köyü kırsalında ise PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu bir korucu şehit oldu.

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde el yapımı patlayıcı infilak etti, bir asker şehit oldu. Öte yandan Van’ın Çaldıran ilçesinde de ey yapımı patlayıcı infilak etti. Ağır yaralanan güvenlik korucusu kurtarılamayarak şehit oldu.

HAKKARİ’DE BİR ASKER ŞEHİT

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Çukurca ilçesi Güvendağı bölgesi güneyinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 askeri personelin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, “Askeri personel sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

BİR ACI HABER DE VAN’DAN

Olay, dün saat 23.40’da Başeğmez Köyü Kafdağı Mevkiinde meydana geldi. PKK’lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu, güvenlik korucuları İsmail Deniz ile Emrullah Çiçek yaralandı. Helikopterle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi’ne kaldırılan koruculardan İsmail Deniz doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak şehit olurken, diğer güvenlik korucusunu tedavisi sürüyor. (DHA)