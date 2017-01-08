Meteoroloji İstanbul için kar yağışının devam edeceğini bildiriyor. Yani 9 Ocak Pazartesi de kar yağışının etkili olması bekleniyor. Peki yarın İstanbul'da okullar tatil mi? İşte İstanbul hava durumu ve kar tatili ile ilgili son gelişmeler...

Yarın okullar tatil mi? İstanbul valisi 9 Ocak Pazartesi için Twitter’dan kar tatili açıklaması yaptı mı?

Meteoroloji İstanbul için kar yağışının devam edeceğini bildiriyor. Yani 9 Ocak Pazartesi de kar yağışının etkili olması bekleniyor. Peki yarın İstanbul'da okullar tatil mi? İşte İstanbul hava durumu ve kar tatili ile ilgili son gelişmeler...

İstanbul’da Cuma gecesi başlayan kar yağışı bugün yani Pazar günü de etkisini sürdürüyor. Tabii kar yağışının sürmesi ve meteorolojinin yağışın Çarşamaba’ya kadar süreceğini açıklaması öğrencileri kar tatili beklntisine soktu. İstanbul’da öğrenciler kar tatili umuduyla İstanbul Valisi Vasip Şahin’e Twitter üzerinden mesaj yolluyorlar. Hatırlanacağı gibi gerek yılbaşı öncesi ve sonrasında kar yağışı beklendiği gibi olmamış ve İstanbul’da okullar tatil edilmemişti. Peki ya 9 Ocak Pazartesi günü İstanbul’da okullar tatil olacak mı?

İSTANBUL VALİSİNDEN KAR TATİLİ AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Ne İstanbul Valiliğinin resmi internet sitesinde ne de İstanbul Valisi Vasip Şahin’in resmi Twitter hesabında henüz kar tatili ile ilgili bir açıklama yer alıyor. Vasip Şahin son olarak Twitter hesabında İstanbul’da kar yağışı nedeniyle yapılan yol çalışamaları hakkında bilgi vermiş. Tabii henüz bir açıklama olmadığını gören öğrenciler Twitter’dan valiye mesaj göndererek kar tatili isteklerini iletiyorlar. İşte İstanbullu öğrencilerin İstanbul’da okulların tatil edilmesi isteklerini ifade ettikleri tweetlerden örnekler…

@vasipsahin erkenden tatil haberini verirseniz sevinirizzzz — Tuana Çetin (@dogatuana) 8 Ocak 2017

@vasipsahin boyum 1:50(degil) ama boyu oyle olanlar var kar icinde kaybolursam beni nasil bulucaksiniz sonra üzülursun vasip amca — TUĞBA KARACA (@tubakaraca34) 8 Ocak 2017

@vasipsahin vasip amca nolur yarın okulları tatil et yarın çok zor bi sınavımız var ve herkesin. Ablam uzakta okuyor o gitmek istemiyor — Hanife Kılıçer (@564b5541e2ea4e6) 8 Ocak 2017

@vasipsahin havasına suyunua karına tatiline bin can feda Vasip Şahin e — metehan erdm (@merdem08) 8 Ocak 2017

yarın matematik sınavım var ve gram çalışmadım tatil yapman lazım vasip beyciğim @vasipsahin — goddess (@saythatyours) 8 Ocak 2017

THY’DE SEFERLER İPTAL

Yoğun kar yağışı nedeniyle öğrenciler kar tatili beklerken THY’den iptal açıklaması geldi. THY 8 Ocak Pazar günü saat 17.00’ye kadar olan tüm iç hat seferlerinin ve 471 dış hat seferinin iptal edildiğini açıkladı.

KAR YAĞIŞI DAHA NE KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji'nin yayınladığı 5 günlük hava tahmini haritasına göre ise; İstanbul'da kar yağışı zaman zaman azalsa da 3 gün daha devam edecek. Çarşamba ve perşembe günler ise karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor. Meteoroloji uyarısını ‘ekstrem soğuk hava dalgası'olarak duyurdu. Bu uyarı hava sıcaklığınının -10 dereceye düştüğü zamanlarda yapılıyor.