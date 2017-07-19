Yeni Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan ilk açıklama: Hayatım spor

Yeni kabinede Gençlik ve Spor Bakanlığı görevine Rize milletvekili Osman Aşkın Bak getirildi. Yaptığı ilk değenlendirmede "Spor benim hayatım. Makam ve mevkiler geçicidir, hangi görevde olursak olalım aslolan bu aziz millete hizmet etmektir. Bismillah" diyen Bakan Bak'ın hemen kendine yeni bir twitter hesabı açması da dikkat çekti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı yine Karadeniz Bölgesinde kaldı. Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, koltuğunu Rize milletvekili Osman Aşkın Bak’a devretti. Bak yaptığı ilk açıklamada “Spor benim hayatım” dedi. 51 yaşındaki Bakan’ın kabine açıklanır açıklanmaz kendisine “Gençlik ve Spor Bakanı” olarak yeni bir twitter hesabı açtığı gözlendi.

‘TANIDIK’ İSİM

Spor Bakanı olarak atanan Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden çalışma arkadaşı. Erdoğan Belediye Başkanıyken, Bak da belediyenin spor faaliyetlerinden sorumlu olarak görev yapıyordu. Erdoğan gibi aslen Rizeli olan, ancak Kasımpaşa’da doğup büyüyen yeni Spor Bakanı Bak, Erdoğan’la İETT’de futbol oynadığı günlerde tanıştığını verdiği mülakatlarda anlatmıştı.

OSMAN AŞKIN BAK KİMDİR?

11 Ekim 1966’da İstanbul Üsküdar’da doğdu. Baba adı Muhittin, anne adı Fatma’dır. Makine Mühendisi, Üst Düzey Yönetici, Öğretim Üyesi; İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesini bitirdi. İngiltere’de Nottingham Üniversitesinde İşletme Yönetimi ve Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisansını, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Programında doktorasını yaptı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türk İran İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev üstlendi. İstanbul Ticaret Odasında Meclis Üyesi olarak görev yaptı. Çeşitli spor kulüplerinde genel sekreterlik ve başkanlık görevleri ile federasyonlarda yönetim kurulu üyeliği, kurul üyeliği, genel kurul delegeliği ve başkanlık görevlerinde bulundu. Çok sayıda makale ve bilimsel yayını bulunmaktadır. 24. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. NATO Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu Üyesi ve Dışişleri Komisyonu Sözcüsü oldu. Dopingle Mücadele Araştırma Komisyonu Başkanlığı yaptı.

Çok iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca ve Farsça bilen Bak, evli ve 4 çocuk babasıdır. Yeni Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın spor alanındaki geçmişi ise öyle: Kasımpaşa Spor Kulübü genel sekreterliği, İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yönetim kurulu üyeliği, TFF Genel Kurul delegeliği, Profesyonel Kurul ve Dış İlişkiler Kurulu üyeliği, İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü genel sekreterliği, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı.