Yılbaşı öncesi sahte içki denetimi

İSTANBUL Polisi, yılbaşı öncesi 120 bin şişelik sahte içki operasyonu sonrasında 100'e yakın mekana baskın düzenledi.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde sahte içki üreten sahtekarlara yönelik peş peşe operasyon düzenledi. Geçtiğimiz ay Fatih’te düzenlenen seri baskınlarda ise 120 bin şişe sahte içki ele geçirildi.

Kaçakçılık ekipleri, ele geçirilen sahte içkinin boyutunun bu denli çok olması sebebiyle çalışmalarına hız verdi. Ekipler, bir yandan insan hayatını hiçe sayan şebekelere operasyon düzenledi. Diğer yandan da, bilinç kaybı, körlük ve ölüme sebep olan sahte içki satın alan, büfe ve restoranlara baskın yaptı.

Kaçakçılık birimleri, yaklaşık 2 haftalık sürede 100’e yakın mekana operasyon düzenledi. Operasyonlarda 10 iş yeri mühürlendi. Ele geçirilen binlerce şişe kaçak içki ise Emniyet’in Kumkapı’daki deposuna gönderildi.