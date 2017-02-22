Yıldırım: Herkesin işaretini yaparız

Medya temsilcileri ile buluşan Başbakana Binali Yıldırım, dün AKP Gurup toplantısında yaptığı MHP'nin sembolü 'bozkurt işareti' ile ilgili soru üzerine "Terör örgütleri hariç herkesin hareketini yaparız" diye yanıt verdi.

Medya temsilcileri ile buluşan Başbakana Binali Yıldırım, dün AKP Gurup toplantısında yaptığı MHP'nin sembolü 'bozkurt işareti' ile ilgili soru üzerine "Terör örgütleri hariç herkesin hareketini yaparız" diye yanıt verdi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Yıldırım, kamuoyunun merak ettiği iç ve dış konularda önemli açıklamalarda bulundu. Hürriyet’ten Murat Yetkin’in haberine göre Yıldırım’ın açıklamalarındaki konu başlıkları şöyle:

– Referandum anketleri: Anketlere itibar etmem, eğer ben yapmıyorsam. 16 Nisan’da hepimiz boyumuzun ölçüsünü alacağız.

– Evet ya da hayır çıkarsa: Çıksa da, çıkmasa da ülke bölünmez. Hiç bir şey olmaz. En büyük tehlike 15 Temmuz idi.

– Hayır çıkması halinde: Evet de çıkabilir, hayır da çıkabilir. Hayır çıkarsa, işimize gücümüze bakacağız.

– Anlamlı evet çıkar: Vatandaş ne oy verirse başımız gözümüz üzerine. Bizim için anlamlı olan odur.

– Böyle gitmezdi: Biz bu sistemi savunduk. CHP parlementer sistemi güçlendirelim dedi. ikisi de olabilirdi. KIlıçdaroğlu’na ikisini de halka götürelim dedim, yanaşmadı.

– CHP yumuşadı: Bir kampanya aklı var herhalde. Doğrusu da bu. Ama İzmir Marşı’nı kampanyada kullanmaları yanlış, herkesin sevdiği bir şarkı, içinde Atatürk var.

– MHP ve idam cezası: Şimdi önümüzde referandum var. Onu sonra konuşuruz.

– Üniversite ve gazeteciler: Kurunun yanında yaş da yanıyor olabilir maalesef. Fırsat bu fırsat geçmişten kalan hesapları kullananlar da olabilir. OHAL şikayet kurulu mahkeme yolu açıyor.

– ByLock’cu siyasiler: MİT’e sordum, ‘Bir şey yok’ dendi. Benden bilgi saklandığını mı düşünüyor millet? Eğer öyleyse çok büyük bedeli olur.

– ABD ile FETÖ sorunu: Biz yargı istiyoruz ama alınabilecek idari tedbir de mevcut. Tercihimiz iadedir, ancak (başka ülkeye) çıkarılmasını da müspet karşılarız.

– Suriye Suriyelilerin olmalı: Ateşkesin sürekli olması için ABD’nin de bölgede daha görünür olması lazım. Tabi sonunda yabancı güç kalmaması lazım. Suriye Suriyelilerin olmalı. Ama bütün unsurlarıyla beraber.

– Kıbrıs’ta lastik patladı: Rum kesimi bu kadar zaman uzlaşma yanlısı görünüp sonunda Enosis dedi. O zaman neden oyaladın? Bu çocuk oyuncağı değil.

– Bozkurt işareti: Gerekirse her işareti yaparız.