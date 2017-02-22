Yıldırım: Herkesin işaretini yaparız

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Yıldırım, kamuoyunun merak ettiği iç ve dış konularda önemli açıklamalarda bulundu. Hürriyet’ten Murat Yetkin’in haberine göre Yıldırım’ın açıklamalarındaki konu başlıkları şöyle:
– Referandum anketleri: Anketlere itibar etmem, eğer ben yapmıyorsam. 16 Nisan’da hepimiz boyumuzun ölçüsünü alacağız.
– Evet ya da hayır çıkarsa: Çıksa da, çıkmasa da ülke bölünmez. Hiç bir şey olmaz. En büyük tehlike 15 Temmuz idi.
– Hayır çıkması halinde: Evet de çıkabilir, hayır da çıkabilir. Hayır çıkarsa, işimize gücümüze bakacağız.
– Anlamlı evet çıkar: Vatandaş ne oy verirse başımız gözümüz üzerine. Bizim için anlamlı olan odur.
– Böyle gitmezdi: Biz bu sistemi savunduk. CHP parlementer sistemi güçlendirelim dedi. ikisi de olabilirdi. KIlıçdaroğlu’na ikisini de halka götürelim dedim, yanaşmadı.
– CHP yumuşadı: Bir kampanya aklı var herhalde. Doğrusu da bu. Ama İzmir Marşı’nı kampanyada kullanmaları yanlış, herkesin sevdiği bir şarkı, içinde Atatürk var.
– MHP ve idam cezası: Şimdi önümüzde referandum var. Onu sonra konuşuruz.
– Üniversite ve gazeteciler: Kurunun yanında yaş da yanıyor olabilir maalesef. Fırsat bu fırsat geçmişten kalan hesapları kullananlar da olabilir. OHAL şikayet kurulu mahkeme yolu açıyor.
– ByLock’cu siyasiler: MİT’e sordum, ‘Bir şey yok’ dendi. Benden bilgi saklandığını mı düşünüyor millet? Eğer öyleyse çok büyük bedeli olur.
– ABD ile FETÖ sorunu: Biz yargı istiyoruz ama alınabilecek idari tedbir de mevcut. Tercihimiz iadedir, ancak (başka ülkeye) çıkarılmasını da müspet karşılarız.
– Suriye Suriyelilerin olmalı: Ateşkesin sürekli olması için ABD’nin de bölgede daha görünür olması lazım. Tabi sonunda yabancı güç kalmaması lazım. Suriye Suriyelilerin olmalı. Ama bütün unsurlarıyla beraber.
– Kıbrıs’ta lastik patladı: Rum kesimi bu kadar zaman uzlaşma yanlısı görünüp sonunda Enosis dedi. O zaman neden oyaladın? Bu çocuk oyuncağı değil.
– Bozkurt işareti: Gerekirse her işareti yaparız.