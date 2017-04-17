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YSK’nın skandal kararı AYM’lik oldu

YSK’nın, Türkiye’nin 94 yıllık yönetim sisteminin değiştirildiği referandum sırasında mühürsüz zarf ve pusulaların geçerli sayılmasına ilişkin kararı Anayasa Mahkemesine taşındı.

Asuman ARANCA
21:3417 Nisan 2017
Gündem
YSK’nın skandal kararı AYM’lik oldu
YSK’nın, Türkiye’nin 94 yıllık yönetim sisteminin değiştirildiği referandum sırasında mühürsüz zarf ve pusulaların geçerli sayılmasına ilişkin kararı Anayasa Mahkemesine taşındı.

Halkın Kurtuluşu Partisi (HKP), YSK'nın bu kararının Seçim Kanunu'nun açık ihlali olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine başvurarak, mühürsüz oy ve zarfların geçersiz sayılması ve sayımın yeminden yapılması talebinde bulundu. HKP ayrıca, YSK üyeleri hakkında da Ankara Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

MÜHÜRSÜZ OYLA GEÇERSİZ SAYILSIN

HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut adına AYM'ye yapılan bireysel başvuruda, YSK kararının “Seçim Kanunu'nun 98 ve 101. Maddelerine açıkça aykırı olduğu vurgulandı. Başvuru dilekçesinde, talebin ivedilikle değerlendirilerek, mühürsüz oyların geçerli sayılması kararının iptalini istedi. Dilekçede, “Zira referandum sonuçlarının değişmesi anlamına gelebilecek mühürsüz pusulaların geçerli sayılması işlemi durdurulmadığı takdirde, bunun geri dönüşü imkansız olacaktır” denildi.

SUÇ DUYURUSU

HKP ayrıca karara imza atan YSK üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulundu. Ankara Başsavcılığına verilen dilekçede, seçime gölge düşürüldüğü belirtilerek, “YSK üyelerinin seçime hile karıştırmak suretiyle görevlerini kötüye kullandıkları” öne sürüldü.

 

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