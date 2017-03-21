Yurt arazisi yerine AVM diktiler

Yurt yapılması planlanan araziye İzmir’in en büyük alışveriş merkezi olan Forum Bornova yapıldı...

Yurt yapılması planlanan araziye İzmir’in en büyük alışveriş merkezi olan Forum Bornova yapıldı...

Ege Üniversitesi kampusu içinde kalan İzmir Bornova'da vatandaşlara ait toplam 305 bin 236 metrekarelik alan 1960'lı yıllarda yurt yapılmak üzere rektörlük tarafından satın alındı ve kamulaştırıldı. Ege Üniversitesi Rektörlüğü, 1998 yılında öğrenci sayısının 30 bine ulaşması nedeniyle kampusun bitişiğinde bulunan devlete bağlı yurdun öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayamadığı için Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurdu.

İZMİR'İN EN BÜYÜK MERKEZİ

2500 yatak kapasiteli yurt ve günübirlik konaklama tesisi ile bu binaların çevresinde eğitim amaçlı turistik tesis yapılması ve işletilmesi amacıyla 49 yıllığına kiraya vermek üzere ihaleye çıkıldı. İhaleyi alan Tepe İnşaat Sanayi A.Ş ile Ege Üniversitesi arasında yurt ve günü birlik tesis yapmak üzere kira sözleşmesi imzalandı.

Ancak arazi kamulaştırma amacı doğrultusunda kullanılmadı. Arazi ticari alana çevrilerek İzmir'in en büyük alışveriş merkezi olan Forum Bornova yapıldı ve 2006 yılında açıldı.Hak sahiplerinden Ferit Günerergin duruma şöyle tepki gösterdi: “Aile büyüklerimiz 1960'lı yıllarda eğitim için arazilerini yok pahasına satmışlar. Ama arazilerimiz eğitim için değil ticari amaçla kullanılıyor. 2006'da yurt yapılması gereken arazi üzerinde AVM açıldı. Kamu düşük kira bedeli nedeniyle yıllardır zarara uğratılıyor. Biz 2007'den beri avukat mağduru olduğumuz için bir türlü dava açılamadı. İhale ve sözleşme şartnamesini, bakanlıktan alınan izin belgelerini buldum. 55 kişi tekrar toplandık. Herkes vekaletini verdi. Tebligat çekildi. Milli Eğitim Bakanlığı YÖK'e denetim yapması için yazı gönderdi. Bu süreç tamamlanınca haksız kamulaştırmayla ilgili dava açılacak.”