Zeynep Kılıçdaroğlu’ndan mektup | Son dakika haberleri

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu'nun Güneş gazetesine "Gelin evimi 100 bin dolara size satayım" diye mektup yazdığı ortaya çıktı. Güneş gazetesinde çıkmayan mektubu Kanal D haber yayınladı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kızının Buz Rezidans’taki eviyle ilgili açıklamalarda bulunmuş evi 100 bin dolara satmaya hazır olduklarını belirterek, “Ev benim üstüme olmadığı için kızımın evi. Gazeteye kızım doğrudan doğruya mektup gönderecek, ‘vekalet verdiğiniz avukatı bildirin, evi satmaya hazırız’ diye. Böylece 1 milyon dolarlık evden kurtulmuş olacağız.” demişti.

GÜNEŞ GAZETESİ ‘EVİ BİZE SATIN’ DEMİŞTİ

Hükümete yakın Güneş gazetesi de Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerini haberleştirerek “100 bin dolar hazır tut sözünü. Güneş olarak biz o eve talibiz” manşetini atmıştı. CHP lideri Zeynep Kılıçdaroğlu’nun, Güneş gazetesi sahibi Zeki Yeşildağ’a aynı gün mektup yazarak bu teklifi kabul ettiğini duyurduğu ortaya çıktı. Kanal D’nin ulaştığı mektupta Zeynep Kılıçdaroğlu’nun Güneş gazetesi yönetimine “100 bin ABD Doları karşılığı Türk Lirasına daireyi size satmaya hazır olduğumu bildiririm” dediği gözlendi.

İşte Zeynep Kılıçdaroğlu’nun o mektubu:

“Sayın Zeki Yeşildağ. Sahibi olduğunuz T Medya Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne ait Güneş gazetesinin 20 Aralık 2017 günlü nüshasınna, manşetten “100 bin dolar hazır, tut sözünü… Kılıçdaroğlu, kızının Adalar manzaralı rezidansı değersiz göstermek için ‘100 bin dolara satarım’ diyerek meydan okudu. Güneş olarak biz o rezidansa talibiz. Sözümüz söz.” haberi yayınlanmıştır.

Soyadımdan da tahmin edebileceğiniz üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kızı olarak size bu yazıyı yazmaktayım. Haberlerinize konu olan daire bana ait olmakla beraber ısrarla gerçekleri yansıtmayan iddialarla haber yapmaya devam etmekte ve bu daire üzerinden babamı yıpratmaya çalışmaktasınız. Son olarak yukarıda yer alan manşetle sanırım köşeye sıkıştırabileceğinizi düşünme hatasına kapıldınız.

Yapmış olduğunuz haberle evi 100 bin dolar karşılığı almaya hazır olduğunu beyan etmiş bulunduğunuzdan teklifinize öncellikle teşekkür eder, sahibi olduğum gayrimenkulün satışı durumunda doğacak gelir vergisi, harç ve masraflar tarafınıza ait olmak üzere 100 bin ABD Doları karşılığı Türk Lirasına daireyi size satmaya hazır olduğumu bildiririm.

Daireyi satın almayı gerçekten kabul etmeniz durumunda adalar manzaralı olmayan evimde güle güle oturmanızı temenni ederim. Malum gazetenizde yayınlanan ve gerçeği yansıtmayan haberlere

inanarak hareket edip sonradan hayal kırıklığına uğramayın diye sizi şimdiden bilgilendirmek istedim, 23.12.2017 İyi çalışmalar… Zeynep Kılıçdaroğlu”