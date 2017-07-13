13 Temmuz hava durumu (Yağmur geliyor mu?)

Milyonlarca vatandaş bugün hava nasıl olacak sorusunun cevabını arıyor. Yurdun büyük bir bölümünde süregelen sıcak havalardan bunalan vatandaşlar, hasretle serin havaları bekliyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte merakla beklenen 13 Temmuz hava durumu...

13 Temmuz hava durumu belli oldu. Bir süredir yurdun büyük bir bölümünde devam eden güneşli havalar, bazı bölgelerimizde yerini yağışa bırakıyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte il il, bölge bölge 13 Temmuz hava durumu…

YAĞMUR GELİYOR MU?

Birkaç gündür olduğu gibi Marmara ve Ege bugün de güneş almaya devam ediyor. Yarın da böyle olması beklenen Marmara, Cuma gününden itibaren bulutlu havanın etkisi altına girecek ve sıcaklık biraz düşecek. Trakya’ya yağmur gelecek.

Akdeniz ve İç Anadolu’da ise bol güneş etkisini sürdürüyor. Sıcaklıklar Batı Akdeniz’de 40 dereceye kadar çıkarken, hafta sonu biraz düşecek. İç Anadolu’da ise sıcaklıklar 35 derece civarında seyrediyor. Karadeniz de bugünü güneşli geçiriyor. Doğu Anadolu’da ise gök gürültülü sağanak yağış var. Son olarak Güney Doğu ise yine güneşli havanın etkisinde, sıcaklık 40 derecelerde.