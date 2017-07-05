Furkan artık NBA’de. Furkan Korkmaz kimdir? Kaç yaşında?

Furkan Korkmaz Philadelphia 76ers ile imzaladı. Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Philadelphia 76ers, milli basketbolcu Furkan Korkmaz ile resmi sözleşmeye imza attı. Sixers'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 19 yaşındaki Korkmaz'ın resmi sözleşmeye imza attığı fotoğraf paylaşılarak transferin gerçekleştiği belirtildi. Furkan Korkmaz son olarak Banvit forması giyiyordu.

Anadolu Efes’te 2014-15 sezonu başında altyapıdan A takıma yükselen genç oyuncu, iki buçuk sezon boyunca takımı ile birer Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Kupası sevinci yaşadı. Furkan şimdi Philadelphia 76ers’da. Peki Furkan Korkmaz kimdir? Nerede doğdu? Kariyeri ve hakkında merak edilen her şey…

19 yaşındaki forvet, son olarak Banvit forması giyiyordu. Furkan Korkmaz, 2016 NBA Draft’ında Philadelphia 76ers tarafından 26. sırada seçilmişti.

Sixers’ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 19 yaşındaki Korkmaz’ın resmi sözleşmeye imza attığı fotoğraf paylaşılarak transferin gerçekleştiği belirtildi. Anadolu Efes’te 2014-15 sezonu başında altyapıdan A Takım’a yükselen genç oyuncu, iki buçuk sezon boyunca takımı ile birer Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Kupası sevinci yaşadı. 19 yaşındaki forvet, son olarak Banvit forması giyiyordu.

Furkan Korkmaz ( 24 Temmuz 1997), Basketbol Süper Ligi takımlarından Banvit forması giyen Türk profesyonel basketbolcu. 2.02 metre boyundaki Furkan, şutör gard ve gerektiğinde kısa forvet pozisyonlarında görev yapmaktadır.

FURKAN KORKMAZ KİMDİR?

Doğum tarihi: 24 Temmuz 1997 (19 yaşında)

Doğum yeri: Bakırköy, İstanbul, Türkiye

Boyu 2,02 m (6 ft 71⁄2 in)

Pozisyon: Forvet, Şutör gard

KULÜP BİLGİLERİ

Kulübü Banvit

Profesyonellik öncesi

NBA seçmeleri 2016: 1. tur 26. sıra

Philadelphia 76ers tarafından seçildi

PROFESYONEL KARİYERİ

Yıllar Takım

2014–2016 Anadolu Efes

2016-2017 → Banvit (kiralık)

2017- Philadelphia 76ers

Wikipedia kaynaklarına göre, İstanbul’un Bakırköy ilçesinde doğan Furkan basketbola dokuz yaşındayken okul takımında oynayarak başladı. Ardından Murat Murathanoğlu’nun başkanlığını yaptığı Baskent 34 adlı basketbol kulübünde oynamaya başladı. Basketbol hocası Leyla Çalışkan’ın Yeşilyurt Spor Kulübü’nde görev yapmaya başlamasının ardından Furkan da Yeşilyurt Spor Kulübü’nde oynamaya başladı ve 2012 yılında 15 yaşındayken 250.000 dolar karşılığında Anadolu Efes tarafından transfer edildi.[2]

Furkan, Anadolu Efes genç takımıyla 2012-13 sezonunda Türkiye Yıldızlar Ligi Şampiyonluğu yaşadı. 2013-14 sezonunda ise Anadolu Efes’in Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde mücadele eden pilot takımı Pertevniyal ile Genç Erkekler Ligi’nde şampiyonluğa ulaştı. Aynı sezon Pertevniyal ile Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde 22 karşılaşmaya çıktı ve 4.4 sayı oralaması yakaladı.

PROFESYONEL KARİYERİ

ANADOLU EFES

Anadolu Efes 2014-15 sezonu öncesinde Sırp başantrenör Dušan Ivković’le anlaştı ve Ivkovic, Furkan’ı A takım kadrosuna dahil etti. 14 Aralık 2014 tarihinde oynanan Eskişehir Basket karşılaşmasında 17 sayıyla oynadı ve sezonun en yüksek rakamına ulaştı.

Ayrıca 2015’in mart ayında EVYAP Koleji, Furkan’ı Türkiye Liseler Basketbol Şampiyonası’nda oynatmak amacıyla Anadolu Efes’e ihtarname gönderdi ancak Dušan Ivković’in bu talebi reddetmesi üzerine EVYAP Koleji ile Anadolu Efes arasında uyuşmazlık mahkemeye taşındı.

Euroleague’deki ilk sezonunda 19 karşılaşmada görev aldı ve bu maçlarda 3.5 sayı, 1.4 ribaunt ve 0.8 asist ortalamaları yakaladı. Türkiye Basketbol Ligi'nde ise çıktığı 26 maçta 4.7 sayı, 1.3 ribaunt ve 1.0 asist ortalamaları ile mücadele etti. 2015 TBL All-Star maçında forma giydi ve karşılaşmayı 13 sayıyla tamamladı.Karşılaşmada yerliler karmasında forma giyerken 13 sayı üretti.

Furkan 2015-16 sezonuna Galatasaray karşılaşmasında attığı 5 sayıyla başladı. 22 Kasım 2015 tarihinde oynanan Türk Telekom karşılaşmasını Anadolu Efes 98-88 kazanırken Furkan 21’i ilk yarıda olmak üzere 25 sayı kaydederek kariyer rekorunu kırdı. Furkan normal sezonu 5.8 sayı ortalamasıyla tamamlarken oynadığı 10 playoff karşılaşmasında ise 2.9 sayı ortalamaları tutturdu. 2016 TBL All-Star karşılaşmasında da yer aldı ve 9 sayı kaydetti. Euroleague’de ise 19 maçta forma giydi ve 2.7 sayı ortalaması yakaladı.

23 Haziran 2016 tarihinde düzenlenen 2016 NBA Draftı’nda Philadelphia 76ers tarafından 26. sırada seçildi.

BANVİT

21 Aralık 2016 tarihinde Anadolu Efes ve Banvit takımlarının takas anlaşması sonucunda Anadolu Efes takımından Furkan Korkmaz Banvit takımından ise Can Maxim Mutaf 2016-2017 sezonunun geri kalan süresince karşılıklı kiralık olarak takas edildiler.

PHİLEDELPHİA

2017/2018 sezonunda NBA takımlarından Philadelphia 76ers forması giyecek.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2013 yılında Ukrayna'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Basketbol Şampiyonası'nda maç başına 25.3 sayı ortalaması ile turnuvanın sayı kralı oldu.[11] 2014 yazında Konya’da düzenlenen FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye 18 Yaş Altı Millî takımı ile şampiyon oldu. Furkan turnuvayı 11.6 sayı ortalamasıyla tamamladı.

2015 yılında Yunanistan’ın Girit şehrinde düzenlenen ve Türkiye 19 Yaş Altı Millî Takımı’nın üçüncü olduğu FIBA U19 Dünya Şampiyonası’nda forma giydiği 7 maçta 13.7 sayı, 4.3 ribaunt, 1.9 asist ve 2.1 top çalma ortalamaları yakalayarak turnuvanın en iyi beşine seçildi.

Yine 2015 yılında FIBA U18 Avrupa Şampiyonası’nda 18 Yaş Altı Millî Takımı forması giydi ve gümüş madalya kazandı. Gösterdiği başarılı performans sonucunda turnuvanın en iyi beşine seçildi.

2015 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda ilk kez Türkiye Millî Basketbol Takımı forması giydi ve turnuvanın en genç oyuncusu oldu.[15] Görev aldığı 4 karşılaşmada 2 sayı ortalaması yakaladı. Furkan, millî takımın, Filipinler’in Manila şehrinde oynadığı 2016 Rio Olimpiyatları eleme maçlarının kadrosunda yer aldı. Oynadığı 3 karşılaşmada ortalama 12.3 dakika sahada kaldı ve 3.3 sayı ortalaması yakaladı.