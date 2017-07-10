Milli Piyango sonuçları açıklandı: 9 Temmuz Milli Piyango çekilişi

Milyonlarca vatandaşın şansını denediği 9 Temmuz Milli Piyango sonuçları belli oldu. Heyecanla Milli Piyango çekilişi sonrası yapılan açıklamayı bekleyen vatandaşlar, biletlerine ikramiye vurup vurmadığını merak ediyor. İşte 9 Temmuz Milli Piyango sonuçları...

9 Temmuz Milli Piyango sonuçları belli oldu. Milli Piyango 9 Temmuz çekilişi sonrası tam 4 kişi büyük ikramiyeyi bölüştü. Peki şanslı Milli Piyango numaralar hangileri? İşte merakla beklenen 9 Temmuz Milli Piyango sonuçları…

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İşte büyük ikramiye çıkan il ve ilçeler:

Antalya-Merkez,

İstanbul-Merkez,

İstanbul-Merkez,

KKTC-Merkez

2500000 TL ikramiye kazanan numaralar: 465217

200000 TL ikramiye kazanan numaralar: 308452

20000 TL ikramiye kazanan numaralar: 245581 308372

10000 TL ikramiye kazanan numaralar: 032217 399800 435733