Milli Piyango sonuçları açıklandı: 9 Temmuz Milli Piyango çekilişi

9 Temmuz Milli Piyango sonuçları belli oldu. Milli Piyango 9 Temmuz çekilişi sonrası tam 4 kişi büyük ikramiyeyi bölüştü. Peki şanslı Milli Piyango numaralar hangileri? İşte merakla beklenen 9 Temmuz Milli Piyango sonuçları…
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İşte büyük ikramiye çıkan il ve ilçeler:
Antalya-Merkez,
İstanbul-Merkez,
İstanbul-Merkez,
KKTC-Merkez
2500000 TL ikramiye kazanan numaralar: 465217
200000 TL ikramiye kazanan numaralar: 308452
20000 TL ikramiye kazanan numaralar: 245581 308372
10000 TL ikramiye kazanan numaralar: 032217 399800 435733