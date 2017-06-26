Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

‘En İyi Yeni Motor’ ödülü

Honda’nın NSX’te kullanıma sunduğu elektromotor destekli 3,5 litrelik V6 motordan oluşan Sport Hybrid sistemi 2017 Uluslararası Yılın Motoru jürisi tarafından ‘En İyi Yeni Motor’ kategorisinde ödüllendirildi.

09:2726 Haziran 2017
Otomotiv
‘En İyi Yeni Motor’ ödülü
Honda’nın NSX’te kullanıma sunduğu elektromotor destekli 3,5 litrelik V6 motordan oluşan Sport Hybrid sistemi 2017 Uluslararası Yılın Motoru jürisi tarafından ‘En İyi Yeni Motor’ kategorisinde ödüllendirildi.

Honda'nın NSX'te kullanıma sunduğu elektromotor destekli 3,5 litrelik V6 motordan oluşan Sport Hybrid sistemi 2017 Uluslararası Yılın Motoru jürisi tarafından ‘En İyi Yeni Motor' kategorisinde ödüllendirildi. NSX'te kullanılan bu motor son derece gelişmiş bir mühendislik harikası olarak tasarlanırken tamamen yeni bir süper spor otomobil deneyimi vaat ediyor.

sdgdd

Honda Avrupa Ar-Ge Başkanı Hayashi-San ödülü değerlendirerek, “Bu ödülü almak büyük bir onur. NSX, Honda Motor Company’nin sahip olduğu bilgi birikimi ve deneyimin gelmiş olduğu en son noktayı temsil ediyor ve Honda’nın tamamen yeni bir süper spor otomobil deneyimi sunma konusundaki tutkusunu ve kararlılığını gözler önüne seriyor. NSX’in böylesine nitelikli bir jüri tarafından değerlendirilmiş olmasından ve ödülünü kazanmasından son derece memnunuz.” dedi.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar