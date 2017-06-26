‘En İyi Yeni Motor’ ödülü

Honda’nın NSX’te kullanıma sunduğu elektromotor destekli 3,5 litrelik V6 motordan oluşan Sport Hybrid sistemi 2017 Uluslararası Yılın Motoru jürisi tarafından ‘En İyi Yeni Motor’ kategorisinde ödüllendirildi.

Honda'nın NSX'te kullanıma sunduğu elektromotor destekli 3,5 litrelik V6 motordan oluşan Sport Hybrid sistemi 2017 Uluslararası Yılın Motoru jürisi tarafından ‘En İyi Yeni Motor' kategorisinde ödüllendirildi. NSX'te kullanılan bu motor son derece gelişmiş bir mühendislik harikası olarak tasarlanırken tamamen yeni bir süper spor otomobil deneyimi vaat ediyor.

Honda Avrupa Ar-Ge Başkanı Hayashi-San ödülü değerlendirerek, “Bu ödülü almak büyük bir onur. NSX, Honda Motor Company’nin sahip olduğu bilgi birikimi ve deneyimin gelmiş olduğu en son noktayı temsil ediyor ve Honda’nın tamamen yeni bir süper spor otomobil deneyimi sunma konusundaki tutkusunu ve kararlılığını gözler önüne seriyor. NSX’in böylesine nitelikli bir jüri tarafından değerlendirilmiş olmasından ve ödülünü kazanmasından son derece memnunuz.” dedi.