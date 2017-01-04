İnsan vücudunda yeni bir organ keşfedildi: Mezenter

Tıp dünyası sarsıldı... İnsan bedeninde sindirim sistemine ait olduğu belirlenen yeni bir organ bulundu. Böylece 100 yıllık anatomi bilgisi de çöpe gitmiş oldu. Peki bu organ ne işe yarıyor?

Tıp dünyası sarsıldı... İnsan bedeninde sindirim sistemine ait olduğu belirlenen yeni bir organ bulundu. Böylece 100 yıllık anatomi bilgisi de çöpe gitmiş oldu. Peki bu organ ne işe yarıyor?

Lancet Gastroenteroloji ve Hepatoloji dergisinde yayınlanan makalede, araştırmacıların ‘mezenter’ adı verilen yeni bir organ bulunduğu açıklandı. Mezenter’i ilk olarak 2012 yılında keşfeden İrlandalı bilim insanı J. Calvin Coffey, önceden organın parçalanmış yapıların bir araya gelmesiyle oluştuğunu düşündüklerini ancak şimdi tek parça ve sürekli bir yapı olduğunu kanıtladıklarını açıkladı. Böylece insan vücudundaki organların sayısı 79’a yükselmiş oldu ve yüz yıllık anatomi bilgisinin de yanlış olduğu ortaya çıktı.

Araştırmacılar, mezenterin sanıldığının aksine tek parçadan oluşan bir organ olduğunu bulduklarını duyurdu. Karın zarının ikiye katlanmış hali, karın boşluğunu kaplayan ve her şeyi bir arada tutan yeni bir organ olarak tanımlanan mezenter, vücudumuzun keşfedilen 79. organı olmuş oldu.

Bu organ ilk olarak 2012 yılında İrlandalı bilim insanı J. Calvin Coffey tarafından keşfedildi. Coffey ‘mezenter’in önceki kanının aksine parçalanmış yapıların bir araya gelmesiyle oluşmadığını, tek parça ve sürekli bir yapı olduğunun ispatlandığına dikkat çekti.

Tıp öğrencileri de 2016 yılından itibaren mezenteri yeni bir organ olarak öğrenmeye başladı. Ancak yeni keşfedilen organın ne işe yaradığı henüz bilinmiyor.