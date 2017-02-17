BTK’dan Türk Telekom’a çekmiyor uyarısı!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, hizmet kalitesi ölçümlerinin düşük olmasıy sebebiyle Türk Telekom'a uyarı verdi.

Birleşmenin ardından Türk Telekom adıyla hizmet veren Avea’ya BTK uyarıda bulundu. Hedef değerlerde çekim oranlarını sağlama yükümlülüğünü yerine getirmemesi sebebiyle yapılan uyarı aynı zamanda kurumun internet sitesinde de bir ay süreyle yayınlanacak.

BTK’NIN SİTESİNDE YAYINLADIĞI DUYURU

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu tarafından alınan 09/02/2017 tarihli ve 2017/DK-SiD/34 sayılı Karar’da;

Avea İletişim Hizmetleri AŞ (Avea) tarafından yapılan 2016 yılı ikinci dönem bildirimlerine istinaden; Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinin 9’uncu maddesinin birinci fıkrası, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin 15, 25, 44 ve 46’ncı maddeleri, GSM Mobil Telefon Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi Ölçütlerinin Elde Edilmesine İlişkin Tebliğ’in 20’nci maddesinin birinci fıkrası ve 3N Mobil Haberleşme Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi Ölçütlerinin Elde Edilmesine İlişkin Tebliğ’in 15’inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca;

3N mobil haberleşme hizmetine ilişkin olarak, Balıkesir’in Marmara ilçesinde, Isparta’nın Senirkent ve Uluborlu ilçesinde, Trabzon’un Köprübaşı ilçesinde, “Arama Başarısızlık Oranı” ölçütü ile ilgili hedef değerin sağlanması yükümlülüğünün yerine getirilmemesi ve söz konusu ihlalin ilgili takvim yılı olan 2016 yılı içerisinde ilk kez vuku bulması nedeniyle söz konusu 4 yerleşim yeri için Avea’nın yazılı olarak uyarılması ve ilgili raporlama döneminde hizmet kalitesi yükümlülüklerini yerine getirmediğinin Kurum internet sayfasında bir ay süreyle duyurulması, hususuna yer verilmiştir.