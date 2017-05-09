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BTK’nın anketi sosyal medyayı karıştırdı ‘WhatsApp kapatılacak mı?’

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Twitter üzerinden yayınlanan bir anket sosyal medya kullanıcıları tarafından hem espriyle hem de endişeyle karşılandı.

10:429 Mayıs 2017
Bilim - Teknoloji
BTK’nın anketi sosyal medyayı karıştırdı ‘WhatsApp kapatılacak mı?’
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Twitter üzerinden yayınlanan bir anket sosyal medya kullanıcıları tarafından hem espriyle hem de endişeyle karşılandı.

BTK’nın Twitter’da yayınladığı “WhatsApp olmasaydı hangi uygulamayı kullanırdınız?” anketi büyük yankı uyandırdı. Dört seçenekten oluşan ankette WhatsApp’a alternatif olarak görülen uygulamalar Bip, Viber, WeChat ve Line olarak gösterildi. Son dönemde yasaklanan dev internet ansiklopedisi Wikipedia’dan sonra sıra WhatsApp’a mı geldi diye endişelenen kullanıcılar da oldu, ankete esprili şekilde yaklaşanlar da. İşte esprilere ve endişelere konu olan o anket;

btk-whatsapp-anket

TWITTER’DA WHATSAPP RÜZGARI

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Son güncelleme: 10:4409.05.2017
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