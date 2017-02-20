Türkiye klasiği: TÜBİTAK reddetti, Apple ve Google peşlerinde!

Türkiye'de bilime ve teknolojiye destek vermesi gereken TÜBİTAK, yine altın değerinde bir projeyi reddetti...

Türkiye'de bilime ve teknolojiye destek vermesi gereken TÜBİTAK, yine altın değerinde bir projeyi reddetti...

TÜBİTAK, Türkiye’nin bilim ve teknoloji dendiğinde saygıyla bakıldığı bir kurumdu. Son zamanlarda reddettikleri projelerin ABD başta olmak üzere, yabancı ülkelerden destek aldığını çok duyar olduk.

Örneğin Antalya TED Koleji’nden 10. sınıf öğrencisi Mehmet Can Dursun ile 11. sınıf öğrencisi İrfan Efe Boztepe, şeker hastalarının iyileşmeyen yaraları için atık yengeç ve karides kabuklarından yara bandı üretti. Projelerini TÜBİ- TAK’ın lise öğrencileri için düzenlediği bilim yarışmasına yolladılar. Ancak TÜBİTAK bölge jürisi, geçtiğimiz ocak ayında yaptığı değerlendirme toplantısında projeyi beğenmedi ve bölge sergisine bile çağırmadı.

Buna çok benzer bir olayla TÜBİTAK yine gündemde.

Bu durumun son kurbanı da Mehmet Türker isimli 27 yaşındaki bir Türk genci. Kendisi, kolu olmayan engellilerin sadece kafa hareketleri ve ağızlarıyla kullanabileceği GlassOuse adındaki bir fare kontrol aleti geliştirdi. Bu durumun son kurbanı da Mehmet Türker isimli 27 yaşındaki bir Türk genci. Kendisi, kolu olmayan engellilerin sadece kafa hareketleri ve ağızlarıyla kullanabileceği GlassOuse adındaki bir fare kontrol aleti geliştirdi.

ʻʻ Bizde çıkar ilişkisi önemli “Bizim projemiz reddedilen ne ilk ne de son proje. Rapor yazmak için zamanımız olmadığından bir danışmanlık şirketiyle anlaştık. Projemiz nedeni bilinmeyen bir şekilde reddedildi. Maalesef bizde raporun kalınlığı, akraba, çıkar ve cemaat ilişkileriniz daha önemli. Bu yüzdendir ki TÜBİTAK'ın milyonlarca dolarlık hibe ve teşviklerine rağmen, dünya pazarında satılan marka değeri olan bir tane bile ürün bilmiyorum, bilmiyoruz.” Mehmet Türker

Devler peşinde

Türker’in geliştirmiş olduğu GlassOuse 2017 yılında Apple’ın dünya genelindeki Apple Store mağazalarında raflarda yerini alacak. Ayrıca projenin peşini bırakmayan bir dünya devi daha var: Google…

Kendisi şuan Çin'de yaşıyor ve projesini burada geliştirip dünyaya pazarlamayı başardı. Indiegogo sitesine koyduğu proje videosu hedef ettikleri yatırımın %158'sini kısa bir sürede aldı ve dünya çapında saygı duyulan teknoloji sitelerinde kendine büyük bir yer buldu. Kendisi şuan Çin'de yaşıyor ve projesini burada geliştirip dünyaya pazarlamayı başardı. Indiegogo sitesine koyduğu proje videosu hedef ettikleri yatırımın %158'sini kısa bir sürede aldı ve dünya çapında saygı duyulan teknoloji sitelerinde kendine büyük bir yer buldu.

Her şeye rağmen gelişin Tüm bunlara rağmen gelişin, geliştirin, düşünün, düşündürün, çalışın, çalıştırın çünkü en kolay peynir fare kapanında bulunur. Dün o peyniri yiyenler bugün kapana kısılmış durumda.”

İşte Mehmet Türker’in geliştirdiği GlassOuse’u dünyaya tanıtan o video: