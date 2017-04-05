Darbeci Çokomel…

Ellerinde bıçak…

Liderleri neye kızarsa, onu cezalandırmak üzere yola çıkıyorlar…

*

“Reiz” Fransa'ya kızdı, arkadaşlar Fransız bayrağını yakmaya kalktılar…

Kolombiya bayrağını yaktılar…

*

Çin'e kızdılar…

Mahmutpaşa'da gördükleri ilk gözü çekik turisti kovaladılar, yakalayıp

yarım saat dövdüler…

Epeyi sonra adam “Ben Koreliyim” dedi…

*

Hollanda'ya geldi sıra…

Manavda basın toplantısı yaparak, Hollanda futbolunun rengi turuncu

diye topluca portakal, mandalina kasalarına saldırdılar…

Portakalı bıçakladılar…

Ortalık kan-revan diyeceğim ama

ortalık portakal suyu…

*

Ülker 1 Nisan şakası bir reklam yayınladı…

“Darbe algısı yaratıyor” diye kızdılar…

Çizi'yi yakaladılar…

Çokomel bıçaklandı…

*

Kim bunlar?..

Sokaklarda gruplar halinde dolanıyorlar… Sesini çıkartanı yakalayıp pataklıyorlar… Adam dövüyorlar… Hayır afişlerini parçalıyorlar… Gazeteleri basıyorlar… Muhaliflerin salonlarını dağıtıyorlar… Beğenmediklerini söyleyen sanatçıları tehdit ediyorlar…

Bayrak yakıyorlar…

Mandalina dövüyorlar…

Gofret bıçaklıyorlar…

*

Biz “Dindar nesil değil, kindar nesil yetiştiriyorsun” derken işte bunu millete anlatmak istemiştik, anlatamadık…

Nefret dolular…

Kin kusuyorlar…

Reislerine güvendikleri için polisten korkuları yok… Bu savcılarına ve yargıçlarına güvendikleri için de

yasa tanımıyorlar…

Saygısızlar…

İşleri saldırmak…

Ceplerinde bıçakları, ellerinde

sopaları, zulalarında silahları, saldıracak yer bekliyorlar…

*

Kimi örnek alıyorlar dersiniz?..

Kimi örnek alıyorlarsa onun

yaptığını yapıyorlar…

Kütüphaneye takılıp, operaya

gidecek değiller…

*

İşte…

Kim olursan ol…

“Evet” dersen; bundan böyle huzurla çocuklarını-gençlerini sokağa salamazsın…

“Evet” dersen; korkmadan sokağa çıkamazsın…

Bunu bir yere not et…