Vicdan, sana sorum var…

Biz soralım…

Vicdan yanıt versin…

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Sorumuz var:

Cumhuriyetin verdiği makam ve yetki herkese… (Atatürk, İnönü, Menderes, Demirel, Özal, Ecevit…) Herkese yetti de…

BUNA NİÇİN YETMİYOR?..

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Sorumuz var:

İki başlı olmuyor, bir cumhurbaşkanı bir başbakan ile yürümüyor… Tek adam ekonomiyi düzeltip, huzuru sağlayıp, akan kanı durduracaksa…

NİÇİN İKİ SENE (3 Kasım 2019) SONRA…

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Sorumuz var:

“Hayır” diyenler FETÖ ise, TBMM'deki komisyona Genelkurmay Başkanı'nın, MİT Müsteşarı'nın gelmesini, darbenin soruşturulmasını engellediler…

BİR İKTİDAR KENDİSİNE YAPILAN DARBENİN ARAŞTIRILMASINI NİÇİN İSTEMEZ?..

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Sorumuz var:

Cumhurbaşkanı yargıyı atayacak, kanunları yapacak, yürütme kendisi olacak…

BİR CUMHURBAŞKANI; HEM KANUN, HEM MAHKEME, HEM POLİS, HEM GARDİYAN OLMAYI NİÇİN İSTER?…

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Sorumuz var:

Üstteki maddede yargıya “tarafsız” kelimesini ekleyip… Alttaki maddede cumhurbaşkanını “partili” yaparak yargıyı ona bağlamak…

BU NASIL ÇELİŞKİDİR?..

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Sorumuz var:

Bu anayasa değişikliği tek adam diktatörlüğüne geçiş değilse…

“HAYIR” DİYENLERE; BU GÖZALTILAR, BU TUTUKLAMALAR, BU TEHDİTLER, BU KOVULMALAR, BU SALINAN KORKU NİÇİN?..

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Sorumuz var:

Daha çok demokrasi yalan değilse…

TELEVİZYONLARDA HER SİYASİ PARTİYE EŞİT SÖZ HAKKI,

TAM REFERANDUMA GİDERKEN NİÇİN KALDIRILDI?..

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Sorumuz var vicdan:

Şimdiye kadar ne istedi vermedik; TÜRKİYE KAN İÇİNDE?…

Şimdiye kadar ne istedi vermedik; EKONOMİDE ÇARŞI-PAZAR

KAN AĞLIYOR?..

Şimdiye kadar ne istedi vermedik;

15 SENE ÖNCE KÖMÜRE MUHTAÇ İNSANLAR HÂLÂ KÖMÜRE MUHTAÇ?..

Şimdiye kadar ne istedi vermedik; 15 SENE ÜLKEYİ TEK BAŞINA YÖNETTİKTEN SONRA, HÂLÂ “EVET DERSENİZ TÜRKİYE İYİ YÖNETİLECEK” DİYORSUN

BE ADAM…

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Sorumuz var…

Sorumuz var…

Çok sorumuz var vicdan…