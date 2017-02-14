Vicdan, sana sorum var…

Biz soralım…
Vicdan yanıt versin…
*
Sorumuz var:
Cumhuriyetin verdiği makam ve yetki herkese… (Atatürk, İnönü, Menderes, Demirel, Özal, Ecevit…) Herkese yetti de…
BUNA NİÇİN YETMİYOR?..
*
Sorumuz var:
İki başlı olmuyor, bir cumhurbaşkanı bir başbakan ile yürümüyor… Tek adam ekonomiyi düzeltip, huzuru sağlayıp, akan kanı durduracaksa…
NİÇİN İKİ SENE (3 Kasım 2019) SONRA…
*
Sorumuz var:
“Hayır” diyenler FETÖ ise, TBMM'deki komisyona Genelkurmay Başkanı'nın, MİT Müsteşarı'nın gelmesini, darbenin soruşturulmasını engellediler…
BİR İKTİDAR KENDİSİNE YAPILAN DARBENİN ARAŞTIRILMASINI NİÇİN İSTEMEZ?..
*
Sorumuz var:
Cumhurbaşkanı yargıyı atayacak, kanunları yapacak, yürütme kendisi olacak…
BİR CUMHURBAŞKANI; HEM KANUN, HEM MAHKEME, HEM POLİS, HEM GARDİYAN OLMAYI NİÇİN İSTER?…
*
Sorumuz var:
Üstteki maddede yargıya “tarafsız” kelimesini ekleyip… Alttaki maddede cumhurbaşkanını “partili” yaparak yargıyı ona bağlamak…
BU NASIL ÇELİŞKİDİR?..
*
Sorumuz var:
Bu anayasa değişikliği tek adam diktatörlüğüne geçiş değilse…
“HAYIR” DİYENLERE; BU GÖZALTILAR, BU TUTUKLAMALAR, BU TEHDİTLER, BU KOVULMALAR, BU SALINAN KORKU NİÇİN?..
*
Sorumuz var:
Daha çok demokrasi yalan değilse…
TELEVİZYONLARDA HER SİYASİ PARTİYE EŞİT SÖZ HAKKI,
TAM REFERANDUMA GİDERKEN NİÇİN KALDIRILDI?..
*
Sorumuz var vicdan:
Şimdiye kadar ne istedi vermedik; TÜRKİYE KAN İÇİNDE?…
Şimdiye kadar ne istedi vermedik; EKONOMİDE ÇARŞI-PAZAR
KAN AĞLIYOR?..
Şimdiye kadar ne istedi vermedik;
15 SENE ÖNCE KÖMÜRE MUHTAÇ İNSANLAR HÂLÂ KÖMÜRE MUHTAÇ?..
Şimdiye kadar ne istedi vermedik; 15 SENE ÜLKEYİ TEK BAŞINA YÖNETTİKTEN SONRA, HÂLÂ “EVET DERSENİZ TÜRKİYE İYİ YÖNETİLECEK” DİYORSUN
BE ADAM…
*
Sorumuz var…
Sorumuz var…
Çok sorumuz var vicdan…