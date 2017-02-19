Yalakalık tehlikelidir…

Yalakalık, anlamını kelimenin ilk iki hecesi ‘‘yala…''dan alır…

Başlar yalaka…

Misal bu günlerde şirin gözükmek için “Hayır derseniz vatan haini olursunuz'' diye televizyon televizyon dolaşıyor yalaka…

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Hayır diyenlerin “vatan haini” olduğuna kim inanır diyeceksiniz?..

Bunun yanıtı da ‘‘yalakalık'' sözcüğünün son dört harfinde saklıdır:

‘‘…alık''

Bu ülkede buna inanıp tabanca ile sokakta nöbet tutan var… Ki “Hayır” diyen vatan haini görürse vuracak…

“İç savaş çıkar” diyen var…

“Hayır diyen PKK ile aynı muameleyi görür” diyen var…

“Hayır diyenlere günlerini göstereceğiz” diyen var…

Av bayiinden tüfek alıp “evet” çıkarsa kendi vatandaşlarını öldürmek için silahlanan alık var…

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Dahası; erken davranıp “Hayır” diyen akademisyenleri üniversiteden atan cübbeli yalakalar var…

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Aynı yalakalardı…

Süleyman Demirel'e de “Beyefendi saçlarınız lüle lüle” demişti yalaka, rahmetli Demirel keldi…

Turgut Özal'a “Ne kadar da formunuzdasınız” dedi, kilodan öldü…

12 Eylül sonrası Kenan Evren'e “Paşam, sayenizde vatan kurtuldu” dedi, vatana ihanetten az daha asacaklardı…

Şimdi “Başkanlık olmazsa iç savaş çıkar” diyor…

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Sonuçta…

Bu yalakalıklar yüzünden iktidarlar yollarını kaybettiler… Bu yalakalıklar yüzünden devlet adamları gözlerinin önünü göremediler… Bu yalakalıklar yüzünden muktedir kendini sultan sandı… Bu yalakalıklar yüzünden memleket iç savaşın eşiğine geldi… Bu yalakalıklar yüzünden çok can alındı, çok kan aktı…

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Peki yalakalık niçin?..

Yine ‘‘yalakalık'' sözcüğünün son hecesi ‘‘…lık''da sırrı saklıdır…

Yanaşmalık, avantalık, bedavacılık, adaylık, danışmanlık, arpalık…

Çakallık, kurnazlık…

Şeytanlık…

Lık, lık, lık…