Bebekler için serinletici ve besleyici çorbalar 

Kavurucu sıcakların yaşandığı bugünlerde bebeğinize onu ferahlatan, sindirimi kolaylaştıran ve gelişimini destekleyen soğuk çorbalar hazırlayabilirsiniz…

Ek gıdalara Dikkat!

Bebekler için ek gıdaya geçtikten sonra hazırladığınız yemekler çok önemli. Bu dönem onların gelişim sürecini doğrudan etkilediği için, bebeğinize yedirdiğiniz, içirdiğiniz ek gıdalara çok dikkat etmelisiniz. Öncelikle herhangi bir gıdaya alerjisi olup olmadığını öğrenin. Böylelikle uygulayacağınız pratik ve sağlıklı tarifler, hem bebeğinizin sıcağa karşı derin bir nefes almasını sağlayacak, hem de size mutfakta büyük zaman kazandıracak.

Yeşil mercimekli soğuk çorba

Malzemeler

– 4 çorba kaşığı yeşil mercimek

– Çeyrek soğan

– 1 diş sarımsak

– 300 ml su

– 3 çorba kaşığı arpa şehriye ya da tel şehriye

– 2 çorba kaşığı yoğurt

2 tatlı kaşığı zeytinyağı

– Kuru nane

Yapılışı: Mercimeği haşlayın ve 10-15 dakika sonra ocaktan alıp suyunu süzün. Soğanı ve sarımsağı ince ince doğrayıp zeytinyağıyla bir tencerede kızartın. Birkaç dakika sonra mercimeği ve suyu da bu tencereye ekleyin. 20 dakika sonra ocağı kısık ateşe koyun ve şehriyeyi tencereye ekleyin. Çorba piştikten ve mercimek soğuduktan sonra çorbanın içerisine yoğurt koyun.

Soğuk ayran aşı

Malzemeler:

– 1 yemek kaşığı buğday › 1 yemek kaşığı kara bulgur › 1 tatlı kaşığı buğday ruşeymi

– 1 çay kaşığı nane › 1 çay bardağı dolusu ev yoğurdu

– 1 çay kaşığı zeytinyağı

Yapılışı: Buğdayları iyice yıkayıp haşlayın. Yarım saat süren bu işlemden sonra bulguru tencereye dahil edin ve 20 dakika daha haşlayın. Buğday ve bulgur piştikten sonra suyunu süzün ve soğumaya bırakın. Bu sırada yoğurdu içine su ve zeytinyağı koyarak iyice çırpın. Bu sıvıyla birlikte haşladığınız bulgur ve arpayı bir araya getirin, tekrar karıştırın.

Yoğurtlu sebze çorbası

Malzemeler

– 2 yemek kaşığı yoğurt

– 1 orta boy patates

– 1 yemek kaşığı buğday ya da pirinç

– 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

– 1 adet kabak

Yapılışı: Kabağı yıkayın, kabuklarını ve küp küp doğrayın. Yoğurdu tencereye koyun ve sulandırıp zeytinyağı ekledikten sonra çırpın. Doğradığınız kabağı yoğurda ekleyin. Kabuklarını soyup küçük parçalara ayırdığınız patatesi ve pirinci bu karışıma dahil edin. Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra kıvamını kontrol ettiğiniz tencereyi pişirmeye başlayın. Sebze ve patates iyice yumuşadıktan sonra çorbayı soğumaya bırakın.