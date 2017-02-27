68 metrekarede 31.3 milyar dolar!

Yıllar sonra yolum bir kez daha Çin'e düştü. Hani bizde diyorlar ya “adamlar yol yaptı” diye, onlar bu işi çoktan aşmış. Şehir içinde saatte 430 km hız yapan manyetik raylı tren işliyor.

Dile kolay, Çin yılda 500 milyar doları geçen dış ticaret fazlası veriyor. Bizim de katkımız yok değil… Geçen yıl Çin'in, Türkiye ile olan dış ticaretinde net fazlası 22 milyar dolar… Alıyoruz, satamıyoruz. Satamayız da… Ne satacağız ki? Türkiye'de üretilip de, Çin'de üretilemeyen ne var? Hem de daha ucuza! O zaman Çin ile bu açığı nasıl kapatabiliriz?

Her geçen gün zenginleşiyorlar. Hesaplamalara göre 2024 yılında dünyanın en büyük ekonomisi olacaklar. Zengin sayısı hızla artıyor. Bizim de bu işten pay almamız gerekir. Nasıl? Tek çıkar yol turizm görünüyor.

Çin için küçük bizim için büyük adım

Çin ile turizm deyince de aklıma 2001 yılında boğazlardan geçmesine izin verdiğimiz “Varyag” isimli uçak gemisi karşılığı aldığımız “yılda bir milyon Çinli turist” sözü geliyor. Bırakın yılda bir milyonu, aradan geçen 15 yılda gelen toplam Çinli turist sayısı bir milyonu bulmadı.

Hâlbuki bu Çinliler patlamaymış, darbeymiş, terörmüş ilgilenmiyorlar. Öyle Avrupalı, Amerikalı gibi de tırsmıyorlar. Yine de geçen yıl 120 milyon Çinli dünyayı dolaştı ama Türkiye'ye uğramadılar!

Gelelim Çin'e gitme meseleme… Mar Yapı ne yapmış etmiş, dünyanın en büyük gayrimenkul şirketi Wanda Grup ile bağlantı kurup işbirliğine ikna etmiş. Ben de şahit olmaya gittim. Anlaşma imzalandı. Çin için küçük bizim için büyük bir adım atıldı. Başlangıç olması açısından önemli…

Nohut oda bakla sofa

Mar Yapı'nın Güneşli'deki binası Wanda Vista İstanbul adı altında 150 odalı lüks bir otel olarak hizmet verecek. Grup aynı zamanda Çin'in en büyük tur operatörüne sahip olduğundan, kendi müşterisini kendi getirip oteli dolduracak.

Gayrimenkul yatırımları böyle yapılsın, canımıza minnet… Ama TOKİ'yi arkana alıp, bire üretip beşe iteleyince, hele bir de devlet destek verince, kim uğraşsın üretimle?

Wanda Grup deyince, şirketin sahibi Çin'in en zengini Wang Jianlin… Forbes'e göre dünyanın en zengin 18'inci kişisi… Şahsın 31.3 milyar doları var. Gayrimenkul ve eğlence imparatoru olarak biliniyor.

İşin ilginci gayrimenkul imparatoru 68 metrekare evde yaşıyor. Hani kimine saraylar yetmez, kimi buna ihtiyaç hissetmez ya o hesap…