Adamlar yol yaptı!

-Yol yaptılar mı? Yaptılar! Gören de ceplerinden para verip yaptılar sanacak. Bizden toplanan vergilerle yol yaptılar. Zaten yapması gereken işi yapınca tebrik etmek neden? Kasaba gidip yarım kilo kıyma alıp parasını verirken adama “nefis tartıyor arkadaş tam 500 gram valla” diye övgüler düzüyor musun? Eee?

-Yol yaptılar mı? Yaptılar! Yapılan yollarda kullanmak için arabayı alırken devlete de bir araba parası vergi ödemiyor musun? Gitmesi için benzin veya mazot almıyor musun? Benzin alırken fiyatının üç katı vergi ödemiyor musun? Her yıl iki kere motorlu taşıtlar vergisi ödemiyor musun? Bir dünya trafik vergisi, kasko ödemiyor musun?

-Yol yaptılar mı? Yaptılar! Yeni yıla girdiğimiz gibi yollara zam yaptılar mı? Yaptılar! Geçen hafta asgari ücrete yüzde 8 zam yaptılar. Resmi değerleme oranı artışı yüzde 3,83'de kaldı. Resmi enflasyon hedefi yüzde 7 ile sınırlı. Boğaz köprüleri zammı kaç? Yüzde 48! Yavuz Sultan Selim Köprüsü ücretleri yüzde 20 oranında zamlandı. Otoyolları geçiş ücretleri ne kadar arttı? Yüzde 15!

Osmangazi Köprüsü'nde indirim yapılıp geçiş 65 liraya düşmüş. Asgari ücretli aldığı 104 lira zam ile iki kere geçse 26 lira borçlu çıkacak.

-Yol yaptılar mı? Yaptılar! Yapılan yolların sadece yüzde 25'i uzun ömürlü kaliteli asfalt yol… Yüzde 75'i ömrü 3-4 yılı geçmeyen ilk yatırım maliyeti çok düşük sathi asfalt kaplama… Bir çeşit altın kaplama gibi… Yay mıcırları yola, geçsin silindirler, üzerine zar kalınlığında asfalt karışımı kimyasal maddeyi dök, al sana yol! Hafif kazı bak bakalım altından ne çıkacak? Bu yüzden her yıl milyarlarca liralık yol çöküyor, bakıma giriyor. Bakımı kim yapıyor, bizim vergilerimizle Karayolları…

-Yol yaptılar mı? Yaptılar! Deprem vergilerine ne oldu? Yol oldu… Özelleştirmelerden gelen paralar ne oldu? Yol oldu… Köprülerden, otobanlardan alınan ücretler ne oldu? Yol oldu… Parasını ödediğimiz yolları yine bize satıyorlar.

-Yol yaptılar mı? Yaptırdılar! Bu yol yapma işi zenginliğin yolu oldu. Bu denklemde yol yapan şirketin zarar etme şansı yok ki! Eğer ihaleyi alan özel sektör şirketi belirli gelire ulaşamıyorsa, devlet farkı ödemeyi taahhüt ediyor. Bizim vergilerimizle… İhaleyi kazanan şirketin kendi parasını koymasına bile gerek yok! Kefili devlet, projeyi göster krediyi ilk yılları ödemesiz al, devlet şirkete, şirket kredi taksitine, artan da cebe…

Neyse…

Adamlar yol yaptı abi…