Avrupa’da 1 numara hem de tarımda!

Önceden yalan söylemenin de bir adabı vardı. İnsanlar direkt “salak” yerine konulmazdı. En azından bir iki veri gösterir, inandırmaya çalışırlardı. Şimdi kayış tamamen koptu.

Ülkenin bütçe görüşmelerinde bir ciddiyet beklersiniz değil mi? Boşuna beklemeyin. Ne versek yiyorlar mantığı hakim…

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Başbakan Binali Yıldırım; “Ülkemiz Avrupa'da tarımda 1 numara olabilir… 1 numara… Niye güldünüz? 1 numaraya çıktık!” diyebiliyor. Çıkmışız, hayırlı olsun!

Bir de “niye güldünüz” diye soruyor! Ülkenin başbakanı alenen yalan söyler mi? Söylüyor, AKP'li milletvekilleri dahi gülüyor!

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İyi de güzel kardeşim sen neden gülüyorsun? Gidip Türkiye'nin yüzde 11.1 büyüdüğüne inanıyorsun da tarımda Avrupa'nın 1 numarası olduğuna mı inanmıyorsun?

Ülkede insanlar nasıl alışmışsa yalana, “ülkenin yönetim biçimi” sanıyor. Kimse yalanı ciddiye almıyor!

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O kadar rahat söylüyor ki, şahsen “ben mi başka ülkede yaşıyorum” diye şüphelendim. Bu ne gamsızlık arkadaş, bilmediğimiz bir Türkiye daha mı var?

Belki de kendisinin Hollanda başbakanlığına atandığını sandı. Yoksa böyle bir yalanı, Binali bile böyle rahatça kıvıramazdı.

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Aile bakanımızı sınır dışı edip ülkeden kovan ama referandum bitince unutulan Hollanda… Oysa diplomatik skandala karşı ekonomik yaptırım uygulayacaktık daha…

Hollanda dediğin yüzölçümü Konya kadar olan 17 milyon nüfuslu ülke, koskoca Türkiye ile başa çıkabilir mi?

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Karşılaştıralım, görelim, bilelim, öğrenelim. Türkiye 80 milyon nüfuslu ve Hollanda'nın 7 katı tarım alanına sahip… Hollanda deyince de tabii ki bütün ülke tarladan oluşmuyor.

Yine de Hollanda'nın geçen yıl yaptığı sadece tarım ihracatı 100 milyar doların üzerinde… Avrupa “1 numarası” Türkiye'nin ise geçen yıl yaptığı tarım ihracatı ise yaklaşık 18 milyar dolarla bunun beşte birinden de az.

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Fransa… Adamların sadece dünyaya şarap satışı 8.5 milyar dolar… Sattığı çöpsüz üzüm… Senin bütün ihracatının yarısı kadar!

Yaklaşık 18 milyar dolar ihracat yapabilmek için bizde tarım sektörünün kullandığı kredi 80 milyar lira… Çiftçi bu parayı nasıl geri ödeyecek? Ödeyemeyecek. Satıp gidecek.

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Tarım Türkiye'nin umurunda değil! Bütçede yine şu kadar para ayırdık falan diyorlar ya… O da yalan! Arkadaş sen, 2006 yılında çıkarılan Tarım Kanun'na göre milli gelirin en az yüzde 1'ini tarımsal desteklemeye ayıracaktın. Kanunen tarıma 132 milyar lira destek atacaktın.

Şu ana kadar ödenen 65 milyar lira… Ne yaptın ödemediğin 67 milyarı? İç ettin!

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Sahi, yerli otomobilimiz göklerdeydi! Düşünün bu millet onu da yedi! Atarsın yalanı, bulursun inananı… Saf sayısı ülkenin yarısına ulaşınca, haliyle kaçıyor işin tadı!