Bu projeler zarar etmek için yaratılmış!

İki köprü, bir tünel… Osman Gazi Köprüsü Temmuz 2016'da açıldı. Üçüncü Boğaz Köprüsü Ağustos 2016'da açıldı… Avrasya Tüneli Aralık 2016'da açıldı.

“Cebimizden beş kuruş çıkmadan bunları yaptırıyoruz” diye övünürken bir baktık ki sadece 2017 yılı için önümüze 2 milyar liraya yakın fatura konulacak. Asıl acı tarafı bu okuduklarınızı Türkiye'nin yarısından fazlasının hiç bilemeyecek olması…

Günlük haber akışı zaten belli… Açılış; Kılıçdaroğlu ve yürüyüşü… Öğlen; sıcak havalar… Akşamüstü; Avrupa bizi kıskanıyor… Akşam; kahraman AKP… Kapanış; Kılıçdaroğlu'nun fenalıkları…

Zira az araç geçiyor diye köprüler zarar etmiyor! Yapan ve işletenler cayır cayır para basıyor. Zarar eden devlet… Yani olan bizim vergilere oluyor. O zaman devlet neden kendi yapmadı? Şiştt sus bakayım! İnanın bu köprülerin tam maliyetini bilen yok! Çeşitli açıklamalar var. Arıyorsun, tarıyorsun, maliyet hesabı 1 milyar dolardan başlıyor, 7 milyar dolara kadar çıkıyor. Haliyle zarar hesaplanamıyor.

Geçen araç sayısı kaç? Tahminler var, söylentiler var, resmi rakam yine yok! Mesela Osman Gazi için günde 12 bin diyen var, 14 bin ortalamayı bulan da…

Oysa garanti edilen günlük 40 bin araç… Garanti parası 35 dolar+ KDV… Alttan vapur geçişi 20 dolar… Bu demektir ki, o paraya kimse geçmez. Her daim sübvanse etmek, cepten vermek zorundasın. Nitekim fiyatı 65 liraya çektiler, geçenin de geçmeyenin de parasını devlet karşılıyor. Neyle? Vergilerimizle… Hep karşılayacak!

Şimdi Çanakkale Köprüsü de yapılıyor. Bunun anlamı açıldığında geçiş sayısı daha da azalacak!

Neye niyet, neye kısmet derler ya… Almanı kıskandırmak, Hollanda'yı çatlatmak, Amerika'yı imrendirmek, Rusya'yı kıstırmak için yaptığımız projeler döndü dolaştı bizim vergilere saplandı.

Benim esas merakım 150 milyon kişilik havalimanı… İşleten şirketler, hesap tutsa da tutmasa da yolcu başına 20 Euro'yu cebe indirecek! Hesabın tutması mümkün değil!

Belki devlet bu işten zarar edecek ama inanın firmalar da kâr edemeyecek! Hesabı nasıl yaptılarsa artık herkes yıllar boyu zarar edecek. Kaynakları heba olduğu bir havalimanı alkışlarla kuruluyor.

Harcanan ve harcanacak parayla bir tane battal boy yerine, İstanbul'un dört bir köşesine birer büyük boy havalimanları yapardın.

Yılda 150 milyonu doldurabilir misin? Şaka mısın? Kuvvetle muhtemel 90 milyonluk kısmı açıp gerisi için yıllarca beklenecek. Aksi takdirde Üçüncü Havalimanı'nın ettiği zararı görünce köprüleri öpüp başımıza koyacağız. Ya Kanal İstanbul?