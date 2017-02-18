Doları yerliler alıyor suçu yabancıya atıyor!

Yabancıya atıp tuttular, ülkeyi batırmaya çalışıyorlar diye suçladılar. Bir baktık ki bir önceki hafta döviz mevduatlarını 2.5 milyar dolar artıran yerliler geçen hafta da döviz alımlarına devam ederek stoklarına 1.5 milyar dolar daha eklemişler.

Yerlilerin, yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 147 milyar dolara ulaşmış.

Bunun anlamı ne? Döviz borçlusu Türk şirketleri fırsatını bulunca pozisyon kapatıyor. İktidar da bizi batırmaya çalışan yabancılar diye milli duyguları sömürüyor.

Geçen yıl açıklanan cari açık rakamı, 32.6 milyar dolar… Önceki yıllara göre iyi görünmesine rağmen doların sapıttığı yılda bile bu kadar açık vermek hayra alamet değil…

Üstüne üstlük bu açık, net hata ve noksanın 11.1 milyar dolarla rekor kırdığı bir yılda gelmiş.

Ne olduğu belirsiz, nereden geldiği bilinmeyen bir para bu… İşin ilginci yarısından fazlası, 6.6 milyar doları son üç ayda girmiş.

Bu parayı “AKP'yi seven Arap ülkeleri sokuyor” gibi efsanelere inanmayın. Onlar sağlamcıdır, parayı banka yoluyla sokarlar.

Bu döviz kim tarafından nasıl getirildi sorusuna Merkez Bankası “şu da olabilir, bu da olabilir” türü açıklamalar yapıp duruyor. Ne diyebilir ki? Asıl kaynağın neresi olduğunu o da bilmiyor.

Ne deniliyor? Kayıt dışı ihracat, bavul ticareti veya yastık altı paraların sisteme dâhil edilmesi, falan, filan! Açıklamalar bundan ibaret.

111 tonluk hata mı olur?

Yıllık 11.1 milyar dolarlık dış kaynak girişinin masum ölçüm hatalarından kaynaklandığını söylemek insanı aptal yerine koymakla eş değerde…

Miktar devamlı yükseliyor ve sürekli aynı yöne doğru gelişiyor. Tek yönlü istatistik hatası mı olur? Yastık altında para mı kaldı?

Kuvvetle muhtemel bunun çıkardığımız afla bir ilgisi var. Önceki varlık barışlarında bildirimler vergi dairesine yapılıyordu. Şimdi bildirime gerek yok. İsteyen doğrudan bankaya bildirimde bulunacak. Soru sormak, inceleme yapmak yok!

Haliyle kayıt dışı para patladı. Bu durum da bizi nispeten kurtardı.

Kaba bir hesap yapalım.

100 dolarlık bir adet banknot mürekkebi ile beraber takriben 1 gr…

10.000.000 adet banknot = 10.000.000 gr…

10.000.000 gr = 10.000 kg…

10.000 kg = 10 ton… Bir milyar dolar eder…

Net hata noksan 11.1 milyar dolar olduğuna göre, bu “111 ton” çeker ki bu para ülkeye görünmeden, hata ile girmez. Köre sorsan gösterir.

Kimbilir kimlerin parası Türkiye'de kaydı kuydu olmadan dolaşıyor? İşimize yaradığı için gıkımızı çıkarmıyoruz. İyi de bu para hep Türkiye'de kalmayacak ki!

Aklanıp, paklanıp gidecek. O zaman ne yapacağız? Bari referandum bitinceye kadar gitmesin! Maazallah dolar yükselirse Hayır çıkar falan…