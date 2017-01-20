İşsizlik fonu fena kazıklıyor

İşsizlik rakamları felaket geliyor. Gidip de yüzde şu kadar artmış demenin bir anlamı yok. İstikrar diyorlar ya, işsizlik son beş yıldır istikrarlı olarak artıyor. Millet işsiz güçsüz geçinmeye çalışıyor.

Ne zaman işsizlik rakamları açıklansa, şu İşsizlik Fonu'nda toplanan para gelir aklıma… İşsizler sefaletten kırılırken toplanan paralar ile ne yapılır? Ben söyleyeyim, çatır çatır harcanır.

İşsizlik fonu aslında sanal bir kaynak… Çünkü işsizlik fonu dediğimiz nakit olarak tutulan bir para değil… Zaten Fon'un tamamı hazineye borç verilmiş karşılığında bono ve tahvil alınmış. Yani devlete kaynak sağlanmış nitekim harcanmış…

Fonu dondursan 103 yıl yeter!

Yasaya göre “İşsizlik Fonu bütçe kapsamı dışında olup, gelirlerinden hiçbir şekilde kesinti yapılamaz ve Genel Bütçeye gelir kaydedilemez.” Kim takar yasayı? Yasa delik deşik… Para sürekli bütçeye aktarılıyor, hesap kâğıt üzerinde tutuluyor. Nasıl olsa kimse “hadi parayı öde” demeyecek.

Bugüne kadar 103 milyar lira birikmiş, işsizlere toplam 14 milyar lira ödeme yapıldığı halde… Hem de bu kadar çok işsiz varken! Yani para katlanarak birikmeye, İktidar harcamaya devam edecek.

14 yılda 14 milyar ödeme yapmış fon. Bu hesaba göre para aktarımını dondursak bile 103 yıl daha yeter!

Fon payı azaltılmalı

Aslında çok daha fazlası birikti. Açıklanan paketlerin neredeyse tek ciddi dayanağı, işsizlerin parası… Bütçeyi de bu fon dengeliyor. Acil ödemeler de fondan tırtıklanıyor. Sonrasında kâğıt üzerinde gerekli ayarlamalar yapılıyor. Harcamalar kesintiler, kaynak aktarımları olduğu halde 103 milyara geriledi.

İşsizlik Fonu, işçi, işveren ve devletin katkılarıyla oluşuyor. Madem fon bu kadar fazla veriyor, neden daha az kesinti yapılmıyor? En azından indir bari işçi ve işverenden alınan payı!

İşin komiği normal şartlarda gelirlerinin vergiden muaf tutulması gerekiyordu. Oysa Bakanlar Kurulu kararıyla fondan vergi alınmaya başladı. Devlet verdiğinden fazlasını vergi olarak geri alıyor!

711 lira deli para!

Şimdi de “Esnaf ve Ahilik Fonu” kuruyorlar. Esnaf para yatıracak, en erken iki yıl sonra başvurabilecek. İki yıl sonra başvurur ve kabul edilirse tam tamına 711 lira alacak. Deli para… Artık o parayla işini mi büyütür, borçlarını mı kapatır, parayı alabilirse kendi karar verecek. Ödemeye de devam edecek. Bu fon kurma işi güzel iş… Vergi gibi topluyorsun, tepki de çekmiyorsun. Canın istediği gibi harcıyorsun. Hesabı kâğıt üzerinde tutuyorsun. Âlâ valla…