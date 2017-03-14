Kaç yıl oldu?

– Başbakan Erdoğan, Alman gazeteciye; “Üzerimize düşeni yapıp 8 yılda Avrupa Birliği'ne tam üye oluruz” diyeli 15 yıl oldu.

– Özelleştirme İdaresi'nin bağlandığı Maliye Bakanı Unakıtan'ın; “Babalar gibi satarız” deyip Tekel'in Alkollü İçkiler bölümünü 292 milyon dolara satalı 14 yıl oldu.

– Maliye Bakanı Unakıtan, göreve geldikleri dönemden bu yana 377 ihaleyle kamu mallarının elden çıkarılmasına “Sat Allah sat, gidiyor” diyeli 13 yıl oldu.

– Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan; “Gelecek nesillere borç- suz bir Türkiye bırakacağız” diyeli 12 yıl oldu.

– Unakıtan'ın 292 milyon dolara sattığı Tekel sadece üç yıl sonra 810 milyon dolara Amerikalılara tekrar satılalı 11 yıl oldu.

– Başbakan Erdoğan'a, oğlunun aldığı gemi sorulduğunda; “Gemi var gemicik var, o gemi değil gemicik” diyeli 10 yıl oldu.

– Başbakan Erdoğan Diyarbakır konuşmasında bölgede 3 milyon 800 bin kişiye iş bulunacağını açıklayıp, “TOBB'un 1 milyon 300 bin üyesi var. Her biri bir işsizi işe alsa işsizlik sorunu kalmaz” diyeli 9 yıl oldu.

– Kriz Türkiye'yi teğet geçmeyip Türkiye ekonomisinin yüzde 4.7 daraldığı açıklanalı 8 yıl oldu.

– Başbakan Erdoğan; “TL'nin değerinin düşürülmesine sıcak bakmıyorum. Niye paramızın değeri düşürülsün ki? Bu bizim onurumuzdur, niye kaybedelim?” diyeli 7 yıl oldu.

– Başbakan Erdoğan; “Şurada biz yerli otomobilimizi üretelim ve dünyaya gösterelim“ diyeli 6 yıl oldu. (Unakıtan'ın 292 milyon dolara babalar gibi sattığı Tekel'i üç yıl sonra 810 milyon dolara satın alan Amerikalılar, şirketi 2.1 milyar dolara İngilizlere sattı.)

– Başbakan Erdoğan; “İnşallah biz en kısa zamanda Şam'a gidecek, Selahaddin Eyyubi'nin kabri başında Fatiha okuyacak, Emevi Camisi'nde namazımızı da kılacağız” diyeli 5 yıl oldu.

– Başbakan Erdoğan; “Borcumuz bitiyor, artık borç veren bir ülke haline geldik” diyeli 4 yıl oldu.

– Ekonomi Bakanı Zeybekci; “Önümüzdeki 10 yılda milli gelirimizi 3 kat artıracağız. Türkiye'miz dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olacak. Bunu da 2023'e kadar yapacağız. İhracatımızı da 2023'te 500 milyar dolara çıkaracağız. Türkiye milli gelirini 2 trilyon dolara çıkaracak” diyeli 3 yıl oldu.

– Başbakan Davutoğlu, Rus uçağının Türk jetleri tarafından vurulmasıyla ilgili; “Emri bizzat ben verdim” diyeli 2 yıl oldu.

– Türkiye'nin cari açığının yüzde 15'ini tek başına kapatan, kimine oldukça hayırsever olan işadamı, İran asıllı Türk vatandaşı Reza Zarrab, Amerika'ya gidip, tutuklanalı 1 yıl oldu.

– Almanya ile Hollanda'ya “Nazi kafalı” diyeli bir hafta oldu, olmadı.