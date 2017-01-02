Kıskanılan güç Türkiye’nin elektriği

Kuvvetle muhtemel yine dış mihrakların bir oyunu ile karşı karşıyayız. Kanıt mı istiyorsunuz? Her evde mum yanıyor. Evler kiliseye benzedi… Müslüman ülkeye yapılıyor bu! Devamlı kandırılan bir ülke olarak şimdi de karanlıkta bununla başa çıkmaya çalışacağız. İşimiz zor olacak.

Adı Başkan Yardımcılığı için geçen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı damat Berat Albayrak ortalarda görünmüyor ama Bakanlık yetkilileri; “Kesintilerin, elektriğin yetersizliğinden dolayı olduğu yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır” cevabını yapıştırdılar bile… Karanlıkta gerçekleri görmekte zorlanıyoruz haliyle…

İşin ilginci Türkiye, Şanghay İşbirliği Örgütü diyalog ortaklığında, dün itibarıyla 2017 Enerji Kulübü Dönem Başkanı oldu. Petrolün yok, doğalgazın yok, elektriğin yok, dönem başkanısın! Başarı hikâyesidir.

Haliyle kıskanılan güç Türkiye'nin yaşadığı elektrik kesintilerinin gerçek bir sebebi var; Plansızlık! Elektriği neye harcıyoruz? Sanayi de çarklar daha mı hızlı dönüyor? Hayır! Üretim patladı mı? Patladı ama o anlamda değil, göçük şeklinde patladı. Ekonomi büyümediği gibi küçülüyor!

Kış çok soğuk mu geçiyor? Bu yıl iklim koşulları geçmişe nazaran daha sert değil… Bırakın sertliği daha İstanbul'a doğru dürüst kar düşmedi. Bünyamin; “ha başladı ha başlayacak” dese de, öğrencilerin sevdiği insan İstanbul Valisi Vasip Şahin okulları tatil etmek için kar kollasa da daha ortada bir şey yok!

Yine de son 5 yılın kasım ayı tüketimlerine bakıldığında bu yıl ilk kez elektrik tüketimi yüzde 6.5'la rekor bir artışa imza atarak 22.7 milyar kilovat saat olmuş. Keza aralık ayında da rekor bizi bekliyor.

İşin arkasında ne var? Yaz saatinde kalmamız hem elektrikte hem de doğalgaz tüketiminde artışa yol açtı. Birkaç saat fazlalık bile milyonlarca meskenle çarpılınca başa çıkılmaz bir tüketim halini alıyor. Sorun doğalgazdan elektrik üreten çevrim santrallerinde… BOTAŞ kullanım için önceliği meskenlere verince, elektrik üreten doğalgaz ile çalışan santrallere sattığı gazda kesinti yapmaya başladı. Önce yüzde 50 ile başlayan kesinti yüzde 90'a ulaştı.

Büyük ölçekli doğalgaz santrallerinin Batı illerinde yoğunlaşmış olması, bu bölgelerdeki yoğun elektrik talebinin Doğu'dan karşılanması zorunluluğunu ortaya çıktı. Elektrik iletim ağı yükü kaldıramayınca da kesintiler kaçınılmaz oldu. Durum öyle bir hal aldı ki; Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde 30 bin işçi, enerji sağlanamaması nedeniyle işyerlerinden eve gönderiliyor.

Yine de tüm elektrik kesintileri İslami usullere göre yapılıyor, içiniz o açıdan ferah olsun.