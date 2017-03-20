Körfez’den para gelecek!

Ne nazlı paraymış arkadaş, bir türlü gelemedi gitti! Yıllardır yolda… Başına bir şey mi geldi?

Başbakan Yardımcısı Canikli; “Önümüzdeki günlerde kalıcı ve yüksek miktarda, ağırlıklı olarak Körfez'den yabancı sermaye girişi göreceğiz” dedi.

Öncesinde AKP'nin ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli Varlık Fonu'na Körfez ülkelerinden Türkiye'ye yoğun kaynak geleceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem ekledi; “Körfez sermayesiyle iyi ilişkilerimiz var, Türkiye'ye ciddi sermaye girişleri olacak.”

Maliye Bakanı Naci Ağbal; “Körfez'den yatırımcılar geliyor, Türkiye'nin reel sektörüne büyük bir ilgi gösteriyorlar” da dedi demesine ama daha ortada bir şey yok!

Zira bundan iki ay önce İktidarın yayın organları bize Arabistan'dan 100 milyar dolarlık yatırım yapılacağını müjdelemişti.

Türkiye'de ne edecek?

Demem o ki; referandum öncesi gelecek paranın haddi hesabı yok. Biz hala Nazilerin bize yollayacağı üç milyar doların peşindeyiz. Gelecekse üçün beşin hesabını yapmayalım.

Nereye gelecek bu para diye soruyoruz, Çanakkale Köprüsü'ne, Kanal İstanbul'a diyorlar… İyi de Çanakkale Köprü ihalesi yapılmadı mı? Koreliler ile bizimkiler yap-işlet-devret modeliyle ortak yapmayacaklar mı köprüyü? Parayı da Araplar mı verecek? Saçma değil mi? İşin garibi, ihale bitti şirketlere köprü için verilen araç garantisi bir türlü açıklanamıyor! Neden acaba?

Neyse gelecek paraya odaklanalım. Hadi Varlık Fonu şirketlerini, arsalarını paketleyip Araplara teminat gösterip borcu aldın. Para geldi diyelim. Yahu bu para hibe değil adı üzerinde borç…

Toprağa gömecek!

Araplar para kazanmak için veriyorlar bu borcu. Kazanamazsan neyle geri ödeyeceksin? Bu parayla Kanal İstanbul'u yaptın. Yanlış yaptın! Yine parayı toprağa gömdün.

Nasıl bize geri dönecek o para? Kazmaya başlanılacak, bitecek, Kanal açılacak, gemi geçecek, para ödenecek. Hem de bedavası varken!

Esas hikâye Kanal'ın etrafına yapılacak evler. Büyük rant var. Yoksa Kanal'ın bir işe yarayacağı falan yok! Para yine betona gömülecek. İnsanlara oturmayacaksanız bari yatırım yaparsınız diye pazarlanacak. Satılacak. Üretim? Yine yok!

Paranın ana kaynağı Suudiler… Onlar da Amerika işaret etmeden beş kuruş gönderemezler.

Sizin de dikkatinizi çekmedi mi? Her seçim öncesi Körfez'den para gelecek derler, seçim biter, gelmez haber. Durun gitmeyin, daha petrol, doğalgaz yatakları bulacağız.