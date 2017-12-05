Krizi mumla ararız direkt batarız!

Erdoğan'ın da dediği gibi: “Enflasyon yarım puan arttı diye karalar bağlamayın!” Zira 5 puan arttı ama siz umursamayın.

Son bir yılda cebimizde olan paranın alım gücü yüzde 13 azaldı. Hatta 2003 yılından beri en kötüsü bu yıl yaşandı? Boş verin, hepsi “hikâye”…

Oysa bırakın karalar bağlamayı, Türkiye ekonomisinin helvasını kavuracağımız gelişme yine Erdoğan tarafından dile getirildi. Hem de Muş'ta 6'ncı Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada… Ne alaka?

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Cumhurbaşkanı paldır küldür; “Bazı iş adamlarının varlıklarını yurt dışına kaçırma gibi gayretlerinin olduğunu duyuyorum. Bunların hiçbirine çıkış için asla izin vermemelisiniz. Çünkü bu adımlar ihanet-i vataniyedir” dedi, kabineyi göreve davet etti!

Hayda! Durup dururken neyin açıklaması bu? Hazır Zarrab davası ve Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı belgeler ile yol açıldı, şimdi oradan mı yürüyecek? Sadece 1 sterline kurulan şirkette dönen milyon dolarları mı örnek gösterecek? Pardon ya… Onlar tanıdık simalardı…

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Peki, kaçırmak ne demek? Kaçıracak bir durum mu var? Kazananın kendi parası değil mi? İster TÜRGEV'e bağışlar, isterse alır gemi… O zaman sorun olmaz tabii… Kendi kazanmamışsa, birileri yağdırmışsa onu da bilemem ki! Lakin bundan 28 yıl önce geçilen serbest kambiyo rejimini tartışmaya açmak, bu ülke için gelen trenin rayının üzerinde güneşlenmekten farksızdır.

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Çok açık söyleyeyim, bu iş ciddileşsin ülke krize falan girmez. Direkt batar, nefesimiz kokar! Almanya, Fransa ya da Hollanda'nın bizim gurbetçilere “paranızı dışarı çıkarmayın, ülkede tutun” dediğini duydunuz mu?

Herhangi bir limite tabii olmadan sınırsız para girişi ve çıkışı Türkiye'de 1989 yılında serbest bırakıldı. Paranın çıkışını engellemeye çalışırsanız, girişine de baraj kurarsınız.

Türkiye gibi yıllık 220 milyar dolar borç ödemesi olan bir ülkenin ekonomisi için sezon finali olur. Ekonomi bu bölümden sonra yayından kaldırılır!

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İnsan, yok artık bu kadarını da yapmaz diyor. İyi de bir TV kanalına çıkıyor, “TEOG bence yanlış bir uygulamadır” diyor, yılların sistemi 72 saat geçmeden kaldırılıyor. Bunu mu yapamayacak? Hem de ülke OHAL'deyken!

Paranın dini, imanı, vatanı, milleti yoktur, nerede güvende ve kârlı ise oraya doğru akar. Velakin hak arar, hukuk arar, şeffaflık arar, güven arar.

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Sen gidip Zarrab'ı bir gün hayırsever işadamı, ertesi gün vatan haini ilan eder, mallarına el koyarsan arkasına bakmadan kaçar. Çok güvendiğimiz Araplar bile artık Türkiye'de para tutmuyorlar.

Sadece para kaçsa iyi… Erdoğan'a ait değil miydi; “Parlak beyinlerimizi batıya kaptırıyoruz” serzenişi? Gençler, akademisyenler, fırsatını bulanlar terk ediyor memleketi? Acaba insanlar bizzat kendisinin yönettiği ülkeden kestiler mi ümidi?