OHAL’i grev yapmasınlar diye kullanıyoruz!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan yaptığı açıklamada “OHAL'i patronlar rahat etsin, işçiler greve çıkamasın” diye kullandıklarını söyledi.

Hani olağanüstü hal uygulaması, tamamen FETÖ ve PKK terör örgütleriyle daha etkin mücadele amacına yönelikti? Bir anda patronların şemsiyesi mi oluverdi!

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Meğer kimsesizlerin kimsesiyiz diye yola çıkmalarını hepten yanlış anlamışız. Rahatsız patronlar, cankuş sermaye, kimsesiz işverenler için yola çıkmışlar. Ya işçiler? Onlar oy verenler! Mitinglere otobüsle taşınıp İktidara yol verenler. Seçim arası önemsizler!

Dünyanın herhangi bir gelişmiş ülkesinde buna benzer bir açıklama yapılsa yer yerinden oynardı. Demeci verenin siyasi kimliği sorgulanırdı. Ya bizde? Alkışlandı.

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Artık ne yapılsa, ne söylense şaşıran kalmadı. Gerçekten olağanüstü bir hal var ki bu demece kimsenin kaşı bile oynamadı!

Oysa grev hakkı, anayasal koruma altında. Bu hakkı insanların elinden almak için OHAL kullanılıyor. Grev, sadece bakanlar kurulu kararıyla ve milli güvenliği tehdit edecek durumlar oluştuğunda ertelenebilir.

Türkiye'de “erteleme” lafını duyarsanız bilin ki tamamen iptal edilmiştir. Sonrasında da grev yapılmayacak demektir. Diyor ki, OHAL varken size temel hakkınızı kullandırmıyoruz. Bu mudur?

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Bunu söyleyen asrın lideri bizzat 1988 yılında grev gözcülüğü yapmıştı. Bugüne kadar 13 büyük grevi yasaklattı. Beş tanesini OHAL dönemine denk getirdi.

Ekonomi zaten diken üzerindeyken bir de işçilere söz hakkı tanımanın yeri ve zamanı mı? Üretim durmasın, düzen bozulmasın, işçi maaşını alamasa da gıkını çıkarmasın, izin kullanmasın, mesaiye kalsın, tatil yapmasın hatta nefes bile alamasın. İşini ucuza çalışan Suriyelilere kaptırsın. Yine de sokaklara dökülüp çocuklarının ekmek parası için döktüğü alın terini savunamasın. Budur!

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Acaba bu durum sendikaların ve işçilerin ne kadar umurunda? Şöyle söyleyeyim; Hiç birinin umurunda değil… Kimsenin gıkı çıkmıyor. Yani? Müstahaklar!

Madem grev terörle eş değer, Türkiye'nin güvenliğini ve ekonomiyi tehdit ediyor, OHAL veya bakanlar kurulu kararına da gerek kalmasın, grev hakkı tamamen anayasadan çıkarılsın. Teklif dahi edilemesin! Sen rahat, ben rahat, sendikalar en rahat…

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Zira OHAL'de Türkiye üçüncü dünya ülkesi gibi görünür. Olağanüstü hale ‘evet' diyenler teröre hizmet eder.

Peki, kim bu teröristler? Cevap vermeden önce bir nefes alın, terste kalmayın. Bunlar bizzat Erdoğan'ın sözleriydi… Yine değişti!

Türkiye aslında eğlenceli ülke… Her gün bir aksiyon, bir acayip açıklama… Benim önerim olağan hal diye bir şey çıkaralım. Arada sıkılırsak onu ilan edelim.